Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam a exprimé sa préoccupation face à l’application par le Brésil de règles qui vont au-delà des pratiques internationales sur les crevettes et les poissons tra importés du pays.

Une usine de transformation de poissons tra dans la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong. Photo: VNA

L’Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d’informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam) a demandé à la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève de prendre contact avec la mission permanente du Brésil auprès de l’OMC pour faire part de la préoccupation du Vietnam.Le directeur adjoint de SPS Vietnam Ngô Xuân Nam a déclaré que SPS Vietnam proposait la tenue de réunions bilatérales en ligne pour discuter de cette question et que les procédures nécessaires soient menées pour inclure la préoccupation du Vietnam à l’ordre du jour de la session de mars du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires.Concernant les règles du Brésil sur les importations de poissons et de crevettes qui ne correspondent pas aux pratiques internationales, le directeur adjoint du Département de gestion de la qualité des produits agro-forestiers et des produits aquatiques, Ngô Hông Phong a déclaré que le Brésil n’autorise l’utilisation d’additifs alimentaires phosphatés que sur la couverture de glace des produits aquatiques.Cette règle n’est pas conforme aux normes émises par la Commission du Codex Alimentarius de l’ONU et aux pratiques internationales, a-t-il indiqué, ajoutant que d’autres marchés tels que l’UE, les États-Unis et le Canada autorisent l’utilisation des phosphates pour les produits aquatiques à certains niveaux et ne limite l’utilisation à la couverture de glace.Afin de faciliter le commerce bilatéral, la partie vietnamienne a demandé au Brésil de reconsidérer et d’aligner sa réglementation sur l’utilisation du phosphate sur les normes Codex et les pratiques internationales.Le secrétaire général de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) Truong Dinh Hoe a fait savoir que les exportations aquacoles du Vietnam vers le Brésil ont dépassé les 44 millions de dollars en 2020, dont 43 millions de dollars provenant des ventes de poissons tra.Bien que les expéditions vers ce pays d’Amérique du Sud ne représentent qu’une faible proportion des exportations aquacoles du Vietnam, il est considéré comme un marché qui laisse beaucoup de place pour promouvoir les exportations de poissons tra.