Le vice-PM Vuong Dinh Hue et Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Parti et l'État du Vietnam attachent de l'importance au partenariat stratégique approfondi Vietnam-Japon, a déclaré le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue en recevant lundi à Hanoï Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam.



A cette occasion, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans le commerce, l'investissement, le développement des ressources humaines, tout en favorisant le partage d'expériences et le transfert de technologies dans le secteur agricole dans les années à venir.



Takebe Tsutomu a déclaré que près d'un millier de représentants du Parlement et du gouvernement, ainsi que d'entreprises japonaises dirigés par le secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) et président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, se rendraient au Vietnam en janvier prochain. Ils y rencontreront des représentants des organes du gouvernement et de l'Assemblée nationale et de la communauté des entreprises à Da Nang.



Ce serait une bonne occasion pour les deux parties de resserrer les relations bilatérales, a-t-il affirmé.



Il a souhaité que le gouvernement vietnamien crée les conditions nécessaires à la promotion du projet de construction d'Université Vietnam-Japon, contribuant à renforcer la coopération dans l'éducation et la formation.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a hautement apprécié le rôle joué par M. Tsutomu dans la coopération et le développement du commerce et des investissements entre les deux pays ces dernières années.



Concernant la proposition de construire une Université Vietnam-Japon, il a déclaré que le gouvernement vietnamien souhaitait que ce projet devienne un symbole des relations Vietnam-Japon, en matière d'éducation et de formation en particulier.



Vuong Dinh Hue a ajouté qu'il demanderait à l'Université nationale de Hanoï de rédiger un rapport sur la construction de ce projet avec l'aide publique au développement (APD) japonaise et d'un mécanisme de financement spécial afin de le soumettre au gouvernement. -VNA