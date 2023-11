Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) – Le Vietnam se classe au premier rang mondial en termes d'exportations de cannelle.

Cette information a été donnée lors de conférence nationale sur le développement durable du secteur de la cannelle tenue le 15 novembre à Hanoï.

L'année dernière, la cannelle vietnamienne représentait 18,2% de la production et 34,4% de la part de marché des exportations mondiales.

Au cours des 10 premiers mois de cette année, le Vietnam a expédié 74.744 tonnes de cannelle à l'étranger, rapportant 220,3 millions de dollars, en hausse de 19,2% en volume mais en baisse de 1,3% en valeur en glissement annuel.

L’Inde est le plus grand importateur de cannelle du Vietnam, représentant 43,9% de la part de marché, suivie par les États-Unis et le Bangladesh.

Mme Hoang Thi Lien, présidente de l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), a déclaré que le Vietnam manquait d'une stratégie nationale pour le développement durable de ce secteur.

Lors de l'événement, un groupe de travail sur les partenariats public-privé (PPP) sur le poivre et les épices a vu le jour.

Représentant du groupe, Trieu Van Luc, directeur adjoint du Département général des forêts du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a donné des orientations pour le développement du secteur de la cannelle, notamment la détermination du fonds foncier et l'échelle de la superficie de plantation; le perfectionnement des institutions, politiques et mécanismes; la recherche, la sélection et la production des variétés; et le développement des installations de semi-transformation et de transformation ainsi que les marchés de consommation.-VNA