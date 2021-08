Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a suggéré lundi 2 août lors de la 29e réunion du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACC) de dépenser rapidement 10,5 millions de dollars alloués par le Fonds de réponse au Covid-19 de l’ASEAN pour acheter des vaccins.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, le 2 août. Photo : VNA

Il a également proposé de réviser la mise en œuvre de la Charte de l’ASEAN, un résultat majeur de l’Année de la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020, affirmant que le document devrait être réalisé efficacement pour améliorer l’efficacité opérationnelle de l’appareil de l’ASEAN dans les temps à venir.

Soulignant l’importance d’un développement équitable et durable dans l’ASEAN, le chef de la diplomatie vietnamienne a exhorté le bloc régional à soutenir davantage les zones défavorisées, y compris la sous-région du Mékong, dans ses efforts pour réduire l’écart de développement grandissant dû au Covid-19.

Cela devrait être intégré dans le plan de travail IV de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI), a-t-il déclaré.

Le Vietnam s’efforcera d’accueillir le forum de l’ASEAN sur la coopération sous-régionale : réduire les écarts de développement dans les sous-régions pour une reprise globale et un développement durable, au quatrième trimestre de cette année, a-t-il fait savoir.

Le conseil a souligné les progrès réalisés dans la construction de la Communauté de l’ASEAN dans les trois piliers malgré l’évolution complexe de la pandémie de Covid-19 dans la région.

Les ministres ont affirmé leur détermination à maintenir le rythme de la coopération et ont approuvé de nombreuses initiatives telles que la construction de la Vision communautaire de l’ASEAN post-2025, la gestion du Covid-19 et la relance de l’économie, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de l’appareil de l’ASEAN, l’augmentation de la capacité de réponse aux catastrophes naturelles, et l’optimisation des opportunités présentées par la quatrième révolution industrielle.

Ils se sont engagés à se coordonner étroitement pour finaliser les priorités et les résultats majeurs en 2021 et préparer minutieusement les 38e et 39e Sommets de l’ASEAN en octobre.

À la fin de leur réunion, les ministres ont adopté de nombreux documents importants, notamment les Termes de référence (TDR) du groupe de travail de haut niveau sur la Vision de la Communauté de l’ASEAN après 2025.

Le conseil s’est également accordé sur la nomination d’Ekkaphab Phanthavong, de nationalité lao, au poste de secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN pour 2021-2024. – VNA