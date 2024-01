L'équipe du Vietnam au tournoi eAsian Cup 2023. Photo: vff.org.vn Hanoï (VNA) - Une équipe de trois joueurs d'e-football vietnamiens s'est rendue le 30 janvier au Qatar pour assister au premier tournoi asiatique d' e-football organisé par la Confédération asiatique de football (AFC) du 1er au 5 février.

Le tournoi rassemble 20 équipes représentant 20 des 24 pays asiatiques participant à la finale de la Coupe d'Asie 2023. Ils sont répartis en six groupes. Sur la base des résultats du tirage au sort de la finale de la Coupe d'Asie 2023, lors de la version eAsian Cup 2023, l'équipe du Vietnam est dans le même groupe que le Japon et l'Indonésie.



Le 1er février, le Vietnam rencontrera le Japon à 16h et l'Indonésie à 17h (heure locale). Tous les matchs de l’eAsian Cup 2023 sont diffusés en direct sur la chaîne Youtube de l’AFC à l’adresse https://www.youtube.com/AFCAsianCup.

Les matchs se dérouleront sur le jeu de simulation de football de Konami - eFootball 2024, plateforme Console PS5. Chaque équipe, composée de deux joueurs principaux et d'un joueur de réserve, disputera deux matches contre des équipes du même groupe. Un match dure 12 minutes en formule de deux contre deux pour calculer les points de classement. Les deux meilleures équipes et quatre équipes classées troisièmes avec les meilleurs résultats dans chaque groupe s'affronteront en huitièmes de finale. -VNA