Jakarta (VNA) – Le Premier ministre vietnamiens Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l’ASEAN ont participé mardi après-midi 5 septembre à une réunion restreinte dans le cadre du 43e Sommet de l’ASEAN, à Jakarta, en Indonésie, pour discuter des questions internationales et régionales.

Le Premier ministre vietnamiens Pham Minh Chinh à la réunion restreinte dans le cadre du 43e Sommet de l’ASEAN, à Jakarta, en Indonésie. Photo: VNA

Partageant des préoccupations face aux changements profonds de la situation mondiale et régionale, les dirigeants ont souligné que la solidarité est une valeur stratégique pour que l’ASEAN continue à surmonter les défis et à rester ferme face aux frictions stratégiques et à la concurrence géopolitique, affirme son rôle central dans l’architecture régionale, qu’elle est la base pour renforcer le rôle de l’ASEAN dans l’orientation et la direction des efforts de dialogue et de coopération pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

S’exprimant lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé les opinions d’autres pays sur les changements complexes et multidimensionnels de l’environnement international actuel, dans lequel l’un des principaux facteurs est une concurrence stratégique féroce entre les puissances, amenant les autres pays à faire face à des choix stratégiques extrêmement difficiles.

Devant la spirale d’une concurrence acharnée entre les puissances, il a souligné que pour que l’ASEAN maintient son rôle central, la seule réponse est de promouvoir sa propre force et de renforcer la solidarité au sein du bloc pour affirmer sa valeur et sa stratégie. Les pays de l’ASEAN doivent maintenir l’esprit d’indépendance, d’autonomie, de respect de la loi et adhérer fermement aux principes fondamentaux et aux normes de conduite de l’ASEAN.

Il a également souligné qu’au centre de la concurrence, l’ASEAN devait maintenir un équilibre stratégique avec les puissances. L’ASEAN doit véritablement devenir un pont fiable, capable d’harmoniser et d’équilibrer les relations et les intérêts, persévérer dans l’objectif de construire une structure ouverte, transparente, inclusive, et qu’il est le plus important de maintenir sa position de principe sur les questions directement liées à l’environnement de développement et de sécurité de la région.

Discutant des questions internationales et régionales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’ASEAN devait déployer des efforts pour renforcer sa solidarité, maintenir et renforcer sa position commune sur la Mer Orientale, ce qui relève à la fois de l’intérêt et de la responsabilité communs de tous les États membres.

Le Premier ministre vietnamiens Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l’ASEAN posent pour une photo de groupe, à Jakarta, en Indonésie. Photo: VNA

L’ASEAN doit demander à ses partenaires de respecter cette position lorsqu’ils opèrent en Mer Orientale, notamment des principes tels que la retenue, la résolution pacifique des différends, le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Elle doit en même temps persévérer dans la mise en œuvre complète et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et s’efforcer d’élaborer un Code de conduite en Mer Orientale (COC) qui soit substantiel, efficace, et conforme au droit international et à la CNUDM de 1982, a-t-il indiqué.

Parlant de la situation au Myanmar, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les efforts de l’ASEAN et de ses pays membres ont récemment reçu des signaux positifs de toutes les parties au Myanmar. Il a exprimé son soutien au renforcement de contacts plus proactifs pour encourager un dialogue pacifique entre les parties, instaurer la confiance, renforcer la compréhension commune et parvenir bientôt à une solution globale et durable à la question du Myanmar.

Le chef du gouvernement vietnamien a soutenu la présidence indonésienne de l’ASEAN et son envoyé spécial au Myanmar dans la promotion de leur rôle pour diriger l’ASEAN dans l’accomplissement de cette tâche sur la base du consensus en cinq points des dirigeants de l’ASEAN.

Il a affirmé que le Vietnam se coordonnera étroitement avec le Laos, qui assumera la présidence de l’ASEAN en 2024, pour continuer à promouvoir les objectifs de la coopération de l’ASEAN. Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l’ASEAN ont convenu d’approuver que les Philippines assumeront la présidence de l’ASEAN en 2026.

Dans la matinée du 6 septembre, dans le cadre du 43e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays ont participé au Sommet ASEAN 1 avec la Chine, la République de Corée, la Chine et le Japon. – VNA