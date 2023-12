Le pavillon vietnamien présente des objets décoratifs et des produits en soie de haute qualité. Photo: VNA Le pavillon vietnamien présente des objets décoratifs et des produits en soie de haute qualité. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les producteurs d'artisanat vietnamiens font partie des près de 2.600 entreprises de 86 pays qui participent à "Artigiano in Fiera", une exposition internationale d'artisanat qui se déroule à Milan, en Italie, du 2 au 10 décembre.Le pavillon vietnamien présente des objets décoratifs et des produits en soie de haute qualité de huit entreprises de Hanoi, dont Musa Pacta One Member Ltd. Co, Vietnam Handicraft Co.Ltd, Hanhsilk Joint Stock Company, Huong Anh Handicraft Trading and Production Co.Ltd.Il s'agit d'une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'élargir leur réseau de clients et d'en apprendre davantage sur l'expérience des entreprises étrangères, améliorant ainsi la qualité et la conception de leurs produits pour répondre aux goûts des consommateurs européens.Lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur vietnamien en Italie Duong Hai Hung, Antonio Intiglietta, le président-directeur général de Gestione Fiere, organisateur de l'événement, a apprécié la participation du Vietnam à l'événement, notant que les produits forts de ce pays d'Asie du Sud-Est sont la céramique et les produits en soie. Il a également déclaré qu'il se rendrait prochainement au Vietnam pour coordonner et soutenir le Vietnam dans sa participation à l'édition de l'année prochaine.Les deux parties ont discuté d'un certain nombre d'activités et de préparatifs spécifiques qui doivent être mis en œuvre concernant la participation du Vietnam à la foire dans les années à venir."Artigiano in Fiera" est le plus grand événement d'artisanat au monde organisé depuis 1996, où des artisans du monde entier présentent leurs produits typiques. -VNA