Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyên Duy Ngoc, a dirigé une délégation vietnamienne à la 17e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transfrontalière (AMMTC), qui a débuté le 21 août à Labuan Bajo, en Indonésie.

Dans son discours d’ouverture, le chef de la Police nationale indonésienne, le général Listyo Sigit Prabowo, qui présidait l’événement, a souligné l’importance d’assurer la sécurité, affirmant qu’il s’agit d’un élément crucial contribuant à la prospérité de l’ASEAN.Il a exhorté les pays membres de l’ASEAN à travailler plus étroitement pour prévenir la criminalité transnationale, assurer la sécurité des victimes et des témoins, ainsi que sensibiliser le public aux menaces liées à la criminalité transnationale.S’exprimant lors d’une séance plénière après la séance d’ouverture, le vice-ministre vietnamien Nguyên Duy Ngoc a proposé de renforcer la confiance politique dans la coopération en matière de sécurité et dans la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux ; et de s’engager à ne permettre à aucun individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour porter atteinte à la sécurité d’autres pays et se livrer à des activités criminelles dans un autre pays.Il a souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de partager rapidement des informations sur la situation, les tendances, les méthodes et les tactiques des crimes transnationaux ; ainsi que des expériences en matière de prévention et de lutte contre les crimes transnationaux parmi les forces de l’ordre dans les pays de l’ASEAN.

Le chef de la Police nationale indonésienne, le général Listyo Sigit Prabowo salue la délégation vietnamienne 17e réunion ministérielle de l’ASEAN sur la criminalité transfrontalière. Photo: cand.com.vn



Il est également nécessaire de coordonner la mise en œuvre d’enquêtes conjointes et d’efforts concertés pour traiter les cas courants, a souligné le responsable.Les participants ont adopté les déclarations de l’ASEAN visant à renforcer la coopération en matière de protection et de soutien aux témoins et aux victimes de crimes transnationaux, en développant un système régional pour répondre de manière proactive et fournir des alertes précoces pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le trafic d’armes ; un plan d’action de l’ASEAN contre la traite des personnes (2023-2028) ; et une déclaration commune de l’AMCT 17.Le même jour, le Vietnam et l’Indonésie ont signé un protocole portant amendement et complément de l’accord sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains. – VNA