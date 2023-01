Le vice-PM Tran Hong Ha (au centre) lors d’un entretien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant ses activités dans le cadre de sa participation à la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos (Suisse), le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a assisté le 17 janvier et pris la parole lors des réunions importantes et a eu des contacts bilatéraux.

Lors du débat de l'Alliance d'action alimentaire, réunissant plus de 50 ministres, dirigeants d'entreprises et d'organisations internationales de premier plan dans le domaine de l'alimentation et des denrées alimentaires de tous les continents, Tran Hong Ha a partagé trois leçons du Vietnam pour la garantie de la sécurité alimentaire et le développement agricole: accorder de l'importance à l'agriculture ; relier les agriculteurs, les scientifiques, les entrepreneurs et attacher de l'importance à la coopération internationale notamment la coopération tripartite avec l'Union européenne (UE) et l'Afrique.

S'exprimant lors du débat sur les liens entre Alimentation, Energie et Ressources en eau, le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que le règlement des questions liées à l’alimentation, à l'énergie et aux ressources en eau nécessitait une approche intégrale et systématique. Il a également partagé l'expérience du Vietnam en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole durable.

Lors de la rencontre avec le directeur général de la Banque mondiale (BM), Axel van Trotsenburg, Tran Hong Ha a apprécié les contributions de la BM au développement socio-économique du Vietnam, dont son soutien à la réponse au changement climatique et au développement du delta du Mékong.

Il a demandé à la BM de soutenir son pays en termes de capital d'investissement vert, de finance verte, de technologies vertes ainsi que de consultation politique, et de l’assister dans le processus de révision et de perfectionnement de son cadre juridique au service de la transition verte. Il a également suggéré que la BM mette en place un mécanisme d'échange d'expériences entre les pays.

Pour sa part, Axel van Trotsenburg a affirmé sa volonté de soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs, notamment l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur et concrétiser son engagement de zéro émissions nettes d'ici 2050, de soutenir sa transition vers une économie verte et une économie circulaire.

Lors de sa rencontre avec le président mondial de la banque Standard Chartered Jose Vinals, le dirigeant vietnamien a suggéré que le groupe joue le rôle de pont pour relier les investisseurs britanniques, et les investisseurs étrangers en général, pour qu'ils viennent investir au Vietnam. Il a aussi espéré que cette banque fournirait un soutien technique au Centre national de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Pour sa part, Chartered Jose Vinals s'est dit prêt à aider le Vietnam, à lui fournir des conseils techniques et à coordonner avec le pays pour la mise en œuvre de projets dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste. -VNA