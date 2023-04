Photo: Petrotimes

Hanoï (VNA) - Les autorités indonésiennes ont déclaré que le Vietnam est l'un des principaux fournisseurs de riz avec lequel le pays compte mettre en œuvre un plan d'importation de 2 millions de tonnes cette année.

Récemment, la presse indonésienne a cité le chef de l'agence nationale de logistique du pays (Bulog), Budi Waseso, selon lequel le Myanmar, le Vietnam, la Thaïlande, le Pakistan et l'Inde sont les sources du plan d'importation de 2 millions de tonnes de riz.



Le représentant de l'Agence nationale de l'alimentation (Bapanas) a déclaré que l'Indonésie importera ces 2 millions de tonnes par phases, en fonction de la demande intérieure, de l'offre et des prix des pays fournisseurs. Bapanas et Bulog travailleront ensemble pour mettre en œuvre ce plan. Dans l'immédiat, Bulog importera 500.000 tonnes pour stabiliser les prix intérieurs du riz.



Le 6 avril, le président indonésien Joko Widodo avait déclaré que le pays devra importer du riz cette année pour faire face au risque de sécheresse provoqué par le phénomène El Nino. Les stocks de riz de l'Indonésie sont actuellement à un bas niveau et le prix de détail continue d'augmenter en raison d'une diminution de l'offre intérieure.



En réponse aux informations ci-dessus, le prix à l'exportation du riz sur le marché asiatique a fortement augmenté. Les prix à l'exportation du riz vietnamien à 5 et 25 % de brisures à la fin de la semaine dernière ont atteint respectivement 473 et 453 dollars/tonne, soit une augmentation d'environ 10 dollars par rapport à fin mars 2023. Actuellement, le prix à l'export du riz à 5 % de brisures du Vietnam est revenu au niveau record de février 2023. -CPV/VNA