Hanoi (VNA) – Selon ICEF Monitor, un site d’information sur le tourisme international et l’éducation, le Vietnam figure dans le top 10 des pays du monde en termes de nombre d’étudiants à l’étranger. Le plus grand nombre d’étudiants vietnamiens se trouve en République de Corée (66.000 étudiants) et au Japon (49.000 étudiants).

La République de Corée compte 66 000 étudiants vietnamiens. Photo : thoidai.com.vn

Viennent ensuite des pays et territoires tels que les États-Unis (29 742 étudiants), l’Australie (21.315 étudiants), Taïwan (20.000 étudiants), le Canada (16.140 étudiants), la Nouvelle-Zélande (13.475 étudiants) et la Chine (12.000 étudiants). En conséquence, le Vietnam est en tête en termes de nombre d’étudiants à Taïwan, deuxième au Japon et en République de Corée, quatrième en Nouvelle-Zélande, cinquième en Australie et sixième aux États-Unis.

Expliquant l’augmentation du nombre d’étudiants à l’étranger ces dernières années, l’article indique que le Vietnam est un pays qui valorise l’éducation et donne la priorité à l’investissement dans l’éducation. Citant des informations de la banque d’investissement multinationale HSBC, les dépenses pour l’éducation représentaient 47% des dépenses totales des ménages au Vietnam (en 2018).

Une enquête menée par le service de conseil en éducation internationale Acumen (appartenant au groupe Sannam S4 créé en Inde en 2008) au Vietnam en 2023 auprès de 1 000 parents à revenu élevé, ayant des enfants âgés de 8 à 22 ans, montre que : 85% d’entre eux sont disposés à inscrire leurs enfants dans des programmes d’éducation transnationaux. Près de la moitié (48%) ont déclaré qu’ils préféreraient que leurs enfants s’inscrivent à des programmes à l’étranger ou à des programmes d’éducation transnationaux, contre 34% préférant que leurs enfants étudient dans le pays.

Dans le même temps, à d’autres égards, le Vietnam est également une réussite avec la classe moyenne à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cela signifie que de plus en plus de familles peuvent envoyer leurs enfants à l’étranger pour vivre et étudier.

Selon la Banque mondiale, de 2002 à 2021, le PIB par habitant au Vietnam a été multiplié par 3,6, atteignant près de 3.700 de dollars. Le taux de pauvreté (3,65 dollars/jour en 2017) est passé de 14% en 2010 à 3,8% en 2020.

Le temps moyen de scolarisation des étudiants vietnamiens est de 10,2 ans, juste derrière Singapour, parmi les pays de l’ASEAN. Le taux d’inscription à l’université est passé de 10% en 2001 à 29% en 2019.

De plus, le Vietnam figure également dans le top 10 des marchés avec le taux de croissance le plus rapide de l’apprentissage en ligne (e-learning) (20% de 2019 à 2023) et ce marché est évalué à 3 milliards de dollars en 2021, contre 2 milliards de dollars en 2019.

Avec l’avantage d’une population jeune, plus de 20 millions de Vietnamiens âgés de 5 à 19 ans, ainsi que l’augmentation de l’investissement et du plaisir de l’éducation comme mentionné ci-dessus, le Vietnam promet d’être un marché du travail attractif pour les recruteurs du monde entier. – NDEL/VNA