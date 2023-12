Hanoï (VNA) - Le Vietnam, la Chine et d'autres pays asiatiques sont classés parmi les 20 pays ayant enregistré la croissance la plus élevée au monde au cours des dix dernières années, selon Yahoo! Finance, en se basant sur des données du Fonds monétaire international (FMI).Plus précisément, les analystes ont étudié la croissance du Produit intérieur brut réel (PIB mesuré à prix constants, c'est-à-dire en volume) en se basant sur les données au cours de la période 2012-2022 pour calculer le taux moyen.Avec une croissance moyenne de 6,1% au cours de cette décennie, le Vietnam fait partie des pays à la croissance la plus robuste. L'agriculture a joué un rôle crucial dans l'économie vietnamienne.Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques a atteint pour la première fois 53,22 milliards de dollars en 2022, en hausse de 9,3% par rapport à 2021. Grâce à cela, l'excédent commercial du secteur agricole vietnamien s'est chiffré à 8,5 milliards de dollars, représentant plus de 75% de l'excédent commercial total de l'économie nationale.