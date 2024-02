Hanoi (VNA) - Pour 2023, selon la Banque mondiale, les envois de fonds de l’étranger au Vietnam sont estimés à 14 milliards d’USD et devraient s’élever à 14,4 milliards en 2024.

Les envois de devises transférées par les Vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu) en 2023 au Vietnam sont estimés à 14 milliards d'USD. Photo : VNA

La communauté des Viêt kiêu compte actuellement environ 5,3 millions de personnes vivant et travaillant dans 130 pays et territoires. Où qu’ils se trouvent, ils restent toujours attachés à la Patrie et font partie de la communauté nationale.

Malgré un contexte économique mondial difficile, le Vietnam a continué de résister en tant que l’un des dix principaux bénéficiaires d’envois de fonds de l’étranger dans le monde en 2022, selon un rapport réalisé par la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD).

Un rapport du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger a révélé que le Vietnam avait ontenu plus de 190 milliards d’USD d’envois de fonds de l’étranger au cours des trois dernières décennies, soit presque l’équivalent du total des IDE décaissés au cours de la même période. Parmi les pays ayant contribué à cet afflux, les États-Unis sont arrivés en tête, suivis par le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada. Parallèlement, le Japon et la République de Corée ont joué un rôle central en tant que marchés du travail majeurs.

Nguyên Duc Lênh a déclaré que le gouvernement vietnamien avait adopté de nombreuses politiques pour encourager les Viêt kiêu à faire des affaires au Vietnam et à envoyer de l’argent à leurs familles. La loi révisée sur les affaires immobilières, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, améliorera également la possibilité pour les Viêt kiêu d’investir et de négocier des biens immobiliers sur un pied d’égalité avec les citoyens vietnamiens à l’intérieur du pays, alimentant ainsi davantage la dynamique positive de la croissance des envois de fonds, a-t-il ajouté.

Les envois de fonds au Vietnam en 2022 ont enregistré une hausse de 4,4% par rapport à 2021. Malgré l’impact de la pandémie, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu dans les banques commerciales et les institutions économiques à Hô Chi Minh-Ville en 2022 a atteint environ 6,8 milliards d’USD, contre 6,5 milliards en 2021, soit une hausse de 9% sur un an.

Selon Trân Dinh Hung, directeur général de Trân Group basé aux États-Unis, l’augmentation des envois de fonds montre que les Vietnamiens dans le monde entier ont trouvé une voie de développement stable et ont une bonne situation. Le volume de devises étrangères contribue non seulement à soutenir le développement économique de la mégapole du Sud, mais également à stabiliser la source de devises étrangères dans la ville et dans le pays en général.

Hô Chi Minh-Ville : volume record en dix ans



Battant à elle seule des records, Hô Chi Minh-Ville s’est vantée d’une augmentation annuelle remarquable de 43,3% des envois de fonds de l’étranger, atteignant le chiffre impressionnant de 9,46 milliards de dollars, établissant un record sur ces dix dernières années.

Cette somme, comme l’a souligné Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la BEV de Hô Chi Minh-Ville, a non seulement dépassé de 2,7 fois les investissements directs étrangers (IDE) dans la mégapole du Sud, mais a également représenté près de 14% de son Produit intérieur brut. Au cours des cinq dernières années, Hô Chi Minh-Ville a démontré sa domination en matière d’attraction des envois de fonds de l’étranger, représentant 44,1% du total du pays en 2018 et puis 55,03% en 2022, a-t-il déclaré.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a souligné l’importance de cette croissance positive, soulignant son potentiel pour stabiliser le taux de change et le marché des changes, ainsi que promouvoir le développement économique municipal. Les envois de fonds de l’étranger vers Hô Chi Minh-Ville en 2023 ont atteint plus de 9,46 milliards de dollars, soit une augmentation de 43,3% sur un an.

Par région, les envois de fonds en provenance d’Asie représentaient la proportion la plus élevée avec 50,5%, tandis que le montant des envois de fonds transférés d’Afrique et d’Amérique a diminué. En même temps, les envois de fonds en provenance d’Amérique représentaient une proportion élevée de 29,1%, juste derrière la région asiatique, mais la valeur a diminué de 10,2%. La reprise post-pandémique des marchés du travail, des services et du tourisme dans les pays asiatiques, ainsi qu’un environnement économique et politique stable, ont eu un impact positif sur les envois de fonds en 2023, a estimé le directeur adjoint de la succursale de la BEV à Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Duc Lênh a expliqué que le flux d’envoi de fonds vers la mégapole du Sud était associé à la tendance croissante de l’envoi de travailleurs vietnamiens à l’étranger. De plus, la stabilité de la macroéconomie du Vietnam, un environnement favorable à l’investissement et aux affaires, les mécanismes et politiques efficaces pris par le gouvernement et la BEV pour attirer ces fonds, ainsi que l’augmentation des activités culturelles, touristiques et sportives ont conduit à une hausse des envois de fonds ces derniers temps.

Le développement du réseau de paiement et les services des banques commerciales et des entreprises ont également contribué à dynamiser les envois de fonds vers le pays, en particulier vers la mégapole du Sud en 2023, selon Nguyên Duc Lênh. – CVN/VNA