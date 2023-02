La mission de sauvetage international du ministère de la Sécurité publique remet deux tonnes de matériel médical à l'organisme public turc de gestion des catastrophes AFAD. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La mission de sauvetage international du ministère vietnamien de la Sécurité publique a remis, le 12 février dans la ville d'Adiyaman, deux tonnes de matériel médical à la Turquie via l'organisme public turc de gestion des catastrophes AFAD.



Le directeur adjoint de l'AFAD à Adiyaman Isamail Sahin a hautement apprécié cette aide très opportune du Vietnam. Il a rencontré le chef de la mission vietnamienne, le colonel Nguyen Minh Khuong, pour adresser ses profonds remerciements au gouvernement et au peuple du Vietnam pour cette aide.



Ce matériel sera transporté vers les zones désignées, dont le plus grand hôpital de la ville d'Adiyaman et le reste sera transféré vers plusieurs établissements sanitaires mobiles.

Ce matériel sera transporté vers les zones désignées. Photo: VNA



La mission de sauvetage international du ministère vietnamien de la Sécurité publique comprend 24 personnes bien entraînées et expérimentées qui avaient participé à de nombreuses opérations de sauvetage. Elle est arrivée en Turquie le 9 février. Elle a pour tâche de se coordonner avec les forces de secours turques et d'autres pays pour rechercher les survivants piégés sous les décombres.



C'est la première fois que le ministère vietnamien de la Sécurité publique envoie une équipe de secouristes participer à une opération internationale de sauvetage en cas de catastrophe. 76 secouristes envoyés par le ministère vietnamien de la Défense sont partis le 13 février. -VNA