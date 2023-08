Le Vietnam est un pays grandement touché par les catastrophes naturelles. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Département du changement climatique (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) vient de rendre compte de l'évaluation de la mise en œuvre de la Résolution No 24-NQ/TW du Comité central du Parti du 11e mandat sur la réponse proactive au changement climatique, soulignant que le Vietnam aura besoin d'environ 400 milliards de dollars d'ici 2040 pour cette mission.



Un budget énorme

En ce qui concerne les résultats de la mise en œuvre de la Résolution No 24-NQ/TW, un représentant du Département du changement climatique a estimé que bien que la plupart des objectifs de réponse au changement climatique définis par la résolution aient été atteints, il reste encore cependant quelques lacunes et limites.

Ainsi, les infrastructures d'adaptation au changement climatique et de prévention des catastrophes naturelles laissent à désirer. La capacité de prévision et d'alerte des catastrophes naturelles n'a pas encore satisfait aux exigences. Les autorités locales n'ont pas promu leur rôle dans la gestion et la promotion des mesures et des activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur localité.

Pendant ce temps, le besoin financier pour atteindre les objectifs nationaux de réponse au changement climatique est énorme. Il est évalué à environ 400 milliards de dollars d'ici 2040 (environ 6,8% du PIB annuel), alors que le budget de l'État ne devrait y répondre qu'à hauteur d'environ 130 milliards de dollars.

Encourager les entreprises à investir dans l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Photo : VNA





Besoin d'une participation financière des entreprises

À l'heure actuelle, le changement climatique est devenu une tendance irréversible. Par conséquent, s'y adapter et atteindre l'objectif de zéro émission nette est une opportunité pour le développement durable.

Le Département du changement climatique propose de continuer d'améliorer les institutions et les lois, de renforcer la communication, de sensibiliser les gens, d'élaborer un projet de loi sur le changement climatique.

En particulier, le Vietnam doit accroître ses investissements dans les infrastructures ; améliorer sa capacité à réagir aux catastrophes naturelles causées par le changement climatique. En outre, le Département propose également de réduire les émissions de gaz à effet de serre au service de la transition verte, du développement d’une économie à faible émission de carbone et du contrôle de grandes sources d'émissions à l'échelle nationale.

En réponse au changement climatique, le pays nécessite aussi les investissements des entreprises et la coopération internationale. -VNA