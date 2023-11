Hanoï (VNA) - La Banque d'État du Vietnam (BEV) a annoncé le 8 novembre que dans un rapport récemment publié, le Trésor américain déterminait que le Vietnam ne manipulait pas sa monnaie.

Le Vietnam ne manipule pas sa monnaie, selon le Trésor américain. Photo: VNA



Dans ce rapport sur les politiques macroéconomiques et de change des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le Trésor américain fait également des commentaires positifs sur les résultats des politiques monétaire et de change du Vietnam.



Le Trésor américain inscrit six économies sur la liste de surveillance, que sont la Chine, l'Allemagne, la Malaisie, Singapour, Taïwan (Chine) et le Vietnam. Parmi les critères, le Vietnam en a dépassé deux : un excédent commercial bilatéral de biens et services avec les États-Unis (105 milliards de dollars, dépassant le seuil des 15 milliards de dollars) et un excédent du compte courant (19 milliards de dollars, représentant 4,7% du PIB, dépassant le seuil de 3% du PIB).

Siège de la Banque d'Etat du Vietnam à Hanoï. Photo: VNA. Photo: VNA



La BEV a fait savoir que ces derniers temps, lors des réunions bilatérales avec la banque centrale vietnamienne, le Trésor américain avait hautement apprécié la gestion par le Vietnam de sa politique monétaire et de change, car cela démontrait le sérieux du Vietnam dans la résolution des préoccupations de la partie américaine et le maintien la stabilité macroéconomique et des marchés financier et monétaire dans un contexte de nombreux défis et difficultés.



Dans la déclaration commune sur l’élévation des relations Vietnam-États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral, les États-Unis apprécient les efforts continus du Vietnam pour continuer à moderniser et améliorer davantage la transparence du cadre de gestion des politiques monétaire et de change du Vietnam, promouvoir la stabilité macroéconomique et assurer la sécurité et la solidité du système bancaire.



Sur la base du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, la BEV continuera à se coordonner avec les autres ministères et organes pour maintenir une coopération étroite et établir des canaux d'échanges réguliers et efficaces avec le Trésor américain, contribuant ainsi à renforcer la compréhension, à promouvoir la coopération, à partager des informations et à résoudre rapidement les problèmes surgissant auxquels les deux parties s’intéressent. -VNA