Hanoï, 12 octobre (VNA) – Le Vietnam a sérieusement mis en œuvre les recommandations formulées par la Commission européenne (CE) pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo d'illustration : VNA

Le Premier ministre a également demandé aux localités de revoir leurs flottes de pêche et de mettre à jour leurs données et informations dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase). Photo : VNA

Concernant le cadre juridique, le ministère a travaillé en étroite coordination avec les Commissions de l'Assemblée nationale (AN) et les agences gouvernementales pour intégrer les réglementations de la CE dans les lois nationales.Le gouvernement a notamment proposé à l’AN d'approuver la loi sur la pêche en novembre 2017 et a publié deux décrets. Parallèlement, le ministère a publié huit circulaires d'orientation. En conséquence, le cadre juridique a été pratiquement achevé en 2019, répondant aux exigences de la lutte contre la pêche INN.Le Vietnam continue de réexaminer, de modifier et de compléter le cadre conformément à la réalité et aux réglementations internationales, comme l'a recommandé la CE lors de sa troisième inspection.Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a défini des programmes, des projets et des plans sur le développement durable du secteur de la pêche et la lutte contre la pêche INN , et les a proposés au Premier ministre pour approbation.Le Premier ministre a également demandé aux localités de revoir leurs flottes de pêche et de mettre à jour leurs données et informations dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase), selon le ministère.À ce jour, 26 des 28 villes et provinces côtières ont achevé l'examen de leurs bateaux de pêche.Jusqu'à 97,65% des bateaux de pêche mesurant au moins 15 mètres de long dans tout le pays ont été équipés du système de surveillance des navires (VMS). Les restes sont sous surveillance.La lutte contre la pêche INN a vu, entre autres, l'engagement des gardes-frontières et des forces de l'ordre en mer, a indiqué le ministère, soulignant qu'aucun cas de bateaux de pêche vietnamiens empiétant sur les eaux étrangères n'a été signalé jusqu'à présent.La traçabilité des fruits de la mer a été effectuée conformément à la loi sur la pêche et à l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port (PSMA).Concernant l'application de la loi et les sanctions administratives imposées par les localités et les forces compétentes, a indiqué le ministère, depuis le début de cette année, les autorités ont imposé des amendes dans 2.111 cas, pour un total de 44 milliards de dôngs (1,8 million de dollars).En termes de coopération internationale, le Vietnam a signé avec l'Indonésie un communiqué conjoint sur la coopération internationale volontaire pour lutter contre la pêche INN et promouvoir une gouvernance durable des pêches, un mémorandum d'accord sur l'utilisation d'une ligne d'assistance téléphonique pour lutter contre la pêche INN avec Brunei, ainsi qu'un avec d'autres documents avec l'Australie et les États-Unis.Le Vietnam négocie la signature de lignes d'assistance téléphonique similaires avec la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie et l'Indonésie, tout en gérant efficacement celle avec les Philippines et en matérialisant des accords de coopération dans ce domaine avec la Thaïlande, le Cambodge et les Philippines. - VNA