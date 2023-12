Hanoi (VNA) – La directrice de l’Office général des statistiques Nguyên Thi Huong a souligné vendredi 29 décembre les performances de l’économie vietnamienne en 2023, proposant la poursuite des efforts dans l’avant-dernière année du quinquennat 2021-2025.

La directrice de l’Office général des statistiques Nguyên Thi Huong. Photo: VNA



L’économie vietnamienne a bravé les vents contraires pour maintenir une dynamique de croissance positive en 2023, de 3,41% au premier trimestre, de 4,25% au deuxième, de 5,47% au troisième et de 6,72% au trimestre, a-t-elle indiqué à l’Agence vietnamienne d’information.

Pour l’ensemble de l’année, le PIB vietnamien a cru de 5,05%, a-t-elle fait savoir, estimant que les efforts devront se poursuivre en 2024 pour améliorer les mécanismes et les politiques, créant ainsi un environnement macroéconomique favorable aux exportations de marchandises.

Le pays devra développer ses exportations et diversifier ses marchés vers une balance commerciale saine et raisonnable avec les partenaires ; réduire les risques dus aux enquêtes de défense commerciale pour parvenir à une croissance durable des exportations ; renforcer la prévision et l’alerte précoce auprès des entreprises sur les marchandises exposées au risque d’enquête, a-t-elle déclaré.

Il faut également équilibrer la balance commerciale avec les partenaires par davantage de programmes de mise en relation entre grandes enterprises étrangères et entreprises vietnamiennes, et appliquer des droits à l’importation plus préférentiels, notamment pour les machines et les équipements en provenance des marchés avec lesquels le Vietnam enregistre un excédent commercial.

La reprise économique se poursuit. Photo: VNA



En 2024, il est prévu que les risques potentiels liés à l’environnement économique mondial existeront toujours, au détriment des perspectives de reprise économique du Vietnam, au moins au premier semestre, a-t-elle mis en garde.

Selon la responsable, le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture ; les investissements publics, notamment dans les infrastructures ; le secteur des services en expansion continue grâce à la forte reprise du secteur du tourisme, générant un effet multiplicateur sur d’autres secteurs, représenteront des moteurs de la croissance vietnamienne en 2024.

La reprise du secteur industriel, du marché de l’emploi et la valorisation des salaires contribueront à stimuler la consommation intérieure. La réforme salariale à partir du 1er juillet 2024 fera sentir ses effets sur les salaires et allocations provenant du budget de l’Etat. Viendront s’y ajouter une enveloppe de 11.000 milliards de dôngs pour augmenter les pensions et 18.000 milliards de dôngs pour augmenter les prestations aux personnes méritantes.

2024 est l’année d’accélération du quinquennat 2021-2025 et pour laquelle le gouvernement, les ministères, les branches et les localités fourniront un maximum d’efforts. Dans un contexte mondial incertain, le maintien de la stabilité macroéconomique sera une base importante pour atteindre les objectifs de croissance attendus, a-t-elle conclu. – VNA