Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Industrie et du Commerce a travaillé mardi 3 octobre à Hanoi avec la délégation de l’Union européenne (UE) et l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam sur le déploiement du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

La centrale éolienne Dông Hai I, construite dans le district de Duyên Hai, province de Trà Vinh (Sud) avec 25 tours éoliennes d'une hauteur chacune de 105 m atteignant une capacité totale 100 MW. Photo: VNA



La Déclaration politique sur le JETP avec le Vietnam a été publiée le 14 décembre 2022 par le Vietnam ainsi que le Groupe des partenaires internationaux (GPI), composé de l’UE, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Japon, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, du Canada, du Danemark, et de la Norvège.



Le JETP soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre.



Il a décidé de mobiliser un montant initial d’au moins 15,5 milliards de dollars au cours des trois à cinq prochaines années par le recours à une combinaison d’instruments financiers appropriés afin de répondre aux besoins du Vietnam pour sa transition énergétique juste.

Afin de mettre en œuvre les engagements du Vietnam, le 14 juillet 2023, le Premier ministre a publié la Décision n°845/QD-TTg portant création du secrétariat du JETP et la Décision n°1009/QD-TTg du 31 août 2023 approuvant le Projet de mise en œuvre de la Déclaration politique sur le JETP.

En conséquence, des groupes de travail pour la mise en oeuvre de la Déclaration politique sur le JETP sont mis en place: le Groupe général créé par le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement; le Groupe des institutions, des politiques et des investissements créé par le ministre du Plan et de l’Investissement; le Groupe des technologies et des énergies créé par le ministre de l’Industrie et du Commerce; et le Groupe des finances créé par le ministre des Finances.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a présenté le Groupe des technologies et des énergies qui a été créé le 2 octobre 2023. Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est également fait représenter au Groupe des institutions, des politiques et des investissements et au Groupe des finances.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a également partagé des informations sur le plan de transition énergétique selon le Plan directeur national de l’énergie pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Le GPI souhaite que le ministère de l’Industrie et du Commerce partage le plan de mise en œuvre du JETP et sollicite le soutien des partenaires à cette fin, a déclaré l’envoyé spécial du JETP du Royaume-Uni, Chris Taylor, soulignant le rôle clé ministère de l’Industrie et du Commerce dans ce domaine.

Dans les temps à venir, le ministère de l’Industrie et du Commerce élaborera des plans et des programmes spécifiques pour déployer le Groupe des technologies et des énergies, qui identifie les contenus qui nécessitent un soutien prioritaire et la liste des projets prioritaires à mettre en œuvre. – VNA