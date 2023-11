Hanoi (VNA) – Le récent établissement du Partenariat stratégique vert entre le Vietnam et le Danemark a ouvert un nouveau chapitre dans leurs relations de 52 ans tout en démontrant l’engagement et la détermination des deux pays à relever des défis tels que le changement climatique et la dégradation de l’environnement, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi.

Entretien en ligne entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue danoise Mette Frederiksen, le 1er novembre. Photo : VNA



Selon l’ambassadeur, la création du Partenariat stratégique vert représente une étape de développement substantielle dans les relations traditionnelles entre les deux pays, ainsi qu’un contenu à long terme et hautement prioritaire dans la stratégie de développement socio-économique du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045. .



Le diplomate a indiqué que cette initiative montre que le Danemark reconnaît et valorise le rôle croissant du Vietnam dans la coopération mondiale liée à la transformation verte et au développement durable. À ce jour, le Vietnam est l’un des cinq pays avec lesquels le Danemark a établi un partenariat stratégique vert, aux côtés de l’Inde, de la République de Corée, de l’Afrique du Sud et de l’Australie.



En outre, s’engager dans un partenariat stratégique vert avec un pays leader en matière de transformation verte comme le Danemark contribuera également à renforcer la position et l’image du Vietnam et démontrera son engagement à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD).

Il a souligné que le Danemark est l’un des pays leaders mondiaux en matière de transition verte, disposant à la fois de technologie, d’expérience dans la gestion et la création d’institutions et de politiques, ainsi que de ressources en capital et en investissement pour promouvoir la coopération internationale en matière de transition verte et de développement durable.



Le diplomate a également estimé que l’établissement d’un nouveau cadre de coopération lié à la transition verte et au développement durable entre les deux pays aurait des retombées positives, ouvrant non seulement de nombreuses nouvelles opportunités aux entreprises danoises pour continuer à avoir des projets d’investissement vert au Vietnam, mais aussi encourager d’autres entreprises étrangères à établir et à développer leurs investissements, leurs affaires et leur production au Vietnam.



Il a reconnu que sur la base du nouveau cadre relationnel, les perspectives de coopération entre les deux pays sont énormes, notamment dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, du développement des énergies renouvelables, de l’agriculture de haute technologie, de la santé verte, du développement économique et de l’économie circulaire qui sont des domaines stratégiques pour le développement futur du Vietnam. – VNA