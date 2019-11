Photo: VNA



Hong Kong (VNA) - Depuis que les tensions commerciales sino-américaines ont éclaté, de plus en plus nombreuse entreprises de la région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) comptent d'ouvrir des usines dans la région de l'ASEAN.



Selon une enquête réalisée par Hong Kong Productivity Council (HKPC), 73% des personnes interrogées envisagent d'ouvrir de nouvelles usines dans l'ASEAN, dont le Vietnam est leur premier choix, devant le Cambodge et le Myanmar.



Le premier élément pour choisir le Vietnam où sera implantée une ligne de production ou une usine, est la stabilité politique, suivie des exigences et des préférences fiscales et des coûts d'opération.



Li Shao Bin, directeur exécutif de HKPC, a déclaré que les pays de l'ASEAN accordaient une grande importance à la protection de l'environnement. Ainsi, les entreprises de Hong Kong voulant ouvrir des usines dans ces pays, devront respecter des règles en matière de protection de l'environnement.



Le HKPC a également publié un guide sur les opportunités et limitations dans les industries manufacturières en ASEAN, présentant la situation de développement économique et les politiques d'incitation à l'investissement des gouvernements de huit pays de l'ASEAN. Il peut devenir un outil de soutien aux entreprises de Hong Kong investissant dans ce domaine.



Selon l'enquête, les investisseurs hongkongais souhaitent ouvrir des usines au Vietnam pour fabriquer notamment des produits électroniques, les textiles, des vêtements et des jouets, puis au Cambodge et au Myanmar, les textiles, des produits électroniques et des pièces détachées automobiles.



Li Shao Bin a affirmé que l'atout de HKPC réside dans l'aménagement de l'usine, l'amélioration de la productivité et la protection de l'environnement, ce qui peuvent aider les entreprises de Hong Kong à satisfaire aux exigences locales.



Concernant les soutiens nécessaires accordés aux entreprises voulant investir dans des pays de l’ASEAN, l’assistance professionnelle en matière de réglementations et de lois locales est la plus importante, suivie de l’aménagement et de la planification des usines, l’analyse et l’étude de marché. -VNA