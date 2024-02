Rencontre entre le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et le directeur général du groupe chinois Power China, Wang Bin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En recevant le directeur général du groupe chinois Power China, Wang Bin, le 27 février à Hanoï, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a encouragé les entreprises chinoises, dont Power China, à participer à des projets d'énergie renouvelable au Vietnam, qui pourraient devenir des exemples de coopération efficace et de qualité.

Il a hautement apprécé les investissements et les opérations efficaces de Power China, ainsi que l'utilisation de nombreuses technologies avancées et modernes à l'échelle mondiale, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la construction d'infrastructures.

Il a souligné que le Vietnam et la Chine ont de nombreuses conditions favorables pour développer des projets d'infrastructures reliant leurs frontières, favorisant les activités économiques, d'investissement et commerciales.

Notant les suggestions du responsable du groupe Power China, le vice-Premier ministre a chargé les ministères, secteurs et localités de continuer à travailler et soutenir le groupe chinois dans la recherche d'opportunités d'investissement dans des projets d'énergie renouvelable et d'infrastructures de transport. Cela contribuera à développer les relations de partenariat stratégique intégral avec la Chine avec de nouveaux projets et travaux dans la période de transition numérique et verte, a-t-il dit.



Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le directeur général du groupe chinois Power China, Wang Bin. Photo: VNA

Wang Bin a informé des activités de Power China au Vietnam, notant que son groupe entretient des relations de coopération étroites avec des entreprises vietnamiennes dans la mise en œuvre de projets et la formation de ressources humaines sur place.

Le dirigeant de Power China a également présenté plusieurs projets d'énergie renouvelable de son groupe, notamment des solutions de stockage d'énergie pour assurer la stabilité, l'équilibre et la sécurité du système électrique dans le processus de développement des énergies renouvelables en Chine. -VNA