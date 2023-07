New Delhi (VNA) - Tout au long de ses 28 ans d’histoire en tant que membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam s’est révélé être une nation proactive, dynamique et responsable qui contribue à la prospérité commune de région, a estimé un expert indien.

Le professeur Rajaram Pand. Photo: VNA



Le professeur Rajaram Panda, ancien membre du Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et de l’Institut d’études et d’analyse de la défense (IDSA) à New Delhi, a déclaré qu’au cours des 28 dernières années, le Vietnam a pris les devants et a proposé de nombreuses initiatives pour relever les défis et les problèmes de l’ASEAN.Le Vietnam a été salué pour sa réponse rapide, urgente et très efficace à la pandémie de Covid-19 au cours des premiers mois, ce qui en fait un modèle dont les autres pays de l’ASEAN peuvent s’inspirer. Le pays a également fait un maximum d’efforts pour formuler un Code de conduite (COC) en Mer Orient, a-t-il déclaré.