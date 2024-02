Hanoi (VNA) - 2023 a marqué une étape importante pour le secteur forestier puisque le Vietnam a vendu avec succès 10,3 millions de crédits de carbone forestier (équivalent à 10,3 millions de tonnes de CO2), et ce pour la première fois, par l'intermédiaire de la Banque mondiale pour 51,5 millions de dollars.



La vente de crédits de carbone forestier faisait partie des accords de paiement des réductions d'émissions dans la région du centre-nord signés le 22 octobre 2020 entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



Début août 2023, la Banque mondiale a versé la première tranche de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de 41,2 millions de dollars au ministère vietnamien, soit 80 % du contrat.



Les 10,3 millions de dollars restants seront payés une fois le transfert de 10,3 millions de tonnes de CO2 terminé.



Le Fonds vietnamien de protection et de développement des forêts a reçu et déboursé la totalité du premier paiement afin que six provinces du centre-nord puissent établir d'urgence des plans de paiement pour les propriétaires forestiers.



Selon l'Administration forestière vietnamienne, le pays a planté environ 250.000 hectares de forêt l'année dernière, dépassant de 2 % le plan annuel.



Le taux de couverture forestière est désormais de 42,02%, correspondant à l'objectif. Les revenus totaux de tous les services environnementaux forestiers ont atteint plus de 169 millions de dollars.- VNA