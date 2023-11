Manille (VNA) - Lors de la première séance plénière du 31e Forum parlementaire Asie-Pacifique ( APPF-31 ) tenue aux Philippines, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a prononcé un discours important, formulant quatre recommandations du Vietnam pour renforcer le rôle parlementaire dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.Selon lui, il est nécessaire que les pays continuent à maintenir un engagement politique fort pour promouvoir la coopération multilatérale, la coopération interparlementaire, renforcer le dialogue, partager des informations et des expériences parlementaires, améliorer la compréhension mutuelle et instaurer la confiance sur la base du respect mutuel. Il faut également respecter les engagements internationaux, le droit international et la Charte des Nations Unies, s'abstenir de recourir à la force, à la politique de puissance ou à l'unilatéralisme, et ne pas créer de divisions.Ensuite, il est important de promouvoir la coopération parlementaire dans la région en renforçant les mécanismes et réseaux de coopération tels que l'APPF.De plus, il est nécessaire d'améliorer la capacité professionnelle des parlements et des parlementaires pour promouvoir la paix et la stabilité. Parallèlement, il faut promouvoir la participation pleine et entière des personnes, y compris des groupes vulnérables de la société, au processus d'élaboration des politiques de développement et d'assurance de la sécurité sociale, afin de refléter pleinement les voix et les aspirations du peuple et d'élaborer de véritables politiques du peuple, par le peuple et pour le peuple.Enfin, les parlements membres de l'APPF doivent réserver des ressources aux objectifs de développement durable et inclusif, créant ainsi des bases pour la paix et la stabilité dans la région comme dans le monde.Le vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai a par ailleurs souligné la priorité absolue du Vietnam de maintenir un environnement pacifique et stable afin de se concentrer sur le développement national et l'amélioration des conditions de vie de la population, tout en contribuant de manière responsable à la résolution des défis communs de la région et du monde.Le Vietnam soutient les initiatives contribuant à la paix et à la stabilité régionale et mondiale, la promotion de la résolution des conflits et des différends par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, a-t-il affirmé. -VNA