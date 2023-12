Hanoi (VNA) - 2023 reste encore une année difficile pour l’économie mondiale, car la pandémie de Covid-19 continue à causer de lourdes conséquences alors qu’une série de nouveaux défis sont apparus, notamment des conflits géopolitiques, le resserrement des politiques monétaires dans les principales économies et le ralentissement économique dans le monde.

Un coin du parc industriel Phu My 3, quartier de Phuoc Hoa, cité municipale de Phu My, province de Ba Ria - Vung Tàu. Photo : VNA

Selon les experts et les médias internationaux, l’économie vietnamienne a fait preuve de résilience, de stabilité et de volonté de surmonter les difficultés pour devenir l’une des économies qui connaissent des taux de croissance positifs au monde.

Dans son dernier rapport, la Banque asiatique de développement (BAD) a révisé ses prévisions de croissance économique du Vietnam à 5,2% en 2023 et s’attend à ce que son chiffre pour 2024 s’établira à 6%.

Cependant, la BAD estime que le taux de croissance du Vietnam est assez bon par rapport à celui de nombreux pays de la région. Elle a déclaré qu’une reprise plus faible que prévu de la demande extérieure continue à entraver la croissance du secteur des services, ralentissant la reprise de l’emploi et de la consommation intérieure au Vietnam, mais qu’une politique monétaire prudente et proactive aidera à contrôler l’inflation. L’inflation au Vietnam est prévue à 3,8% en 2023 et à 4% en 2024.

Dans un article publié en novembre 2023, Bloomberg Economics a déclaré que le Vietnam faisait partie des cinq «connecteurs» économiques dans un monde fragmenté, avec la Pologne, le Mexique, le Maroc et l’Indonésie. Les cinq pays bénéficient du remaniement des chaînes d’approvisionnement en réponse à l’escalade des tensions géopolitiques. Ils sont stratégiquement positionnés pour tirer parti de la dynamique changeante au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon les économistes de Bloomberg, ces cinq pays représentent 4% du produit intérieur brut (PIB) mondial mais ont attiré plus de 10% des investissements directs étrangers, soit 550 milliards de dollars, de tous les nouveaux projets d’investissement depuis 2017. Plus tôt, Bloomberg avait également déclaré que la croissance économique rapide a fait du Vietnam une terre attractive pour les start-up.

Commentant l’Asie du Sud-Est, le cabinet de conseil en gouvernance mondiale McKinsey a déclaré que l’Asie du Sud-Est constitue un point positif dans le tableau du ralentissement économique mondial, avec un groupe de pays atteignant des taux de croissance économique élevés au troisième trimestre 2023, notamment la Malaisie, les Philippines, Singapour et le Vietnam.

Inspection de produits à la compagnie par actions de caoutchouc de Dà Nang (DRC). Photo : VNA

Selon McKinsey, les conditions extérieures et la faible demande de biens d’exportation en Asie du Sud-Est ont ralenti la croissance régionale au troisième trimestre. Les exportations vietnamiennes de produits manufacturés ont également été confrontées à de nombreux défis en raison de la baisse de la demande sur des marchés clés tels que l’Union européenne et les États-Unis.

Toutefois, la demande intérieure, les dépenses publiques et la reprise du secteur des services, en particulier du tourisme, ont contribué à de meilleures perspectives d’emploi et de revenus, ce qui a soutenu la croissance, en particulier aux Philippines et au Vietnam.

Selon l’Office général des statistiques (GSO), l’économie vietnamienne a augmenté de 5,33% sur un an au troisième trimestre 2023, contre une croissance de 4,14% au trimestre précédent.

Parallèlement, le site d’information sur les marchés Yahoo!finance a publié un article selon lequel le Vietnam, la Chine et certains pays asiatiques font partie des 20 pays à la croissance la plus rapide au monde au cours des 10 dernières années, selon les données du Fond monétaire international (FMI).

Avec un taux de croissance moyen du PIB réel de 6,1% au cours de la dernière décennie, le Vietnam appartient au groupe des pays ayant des taux de croissance économique élevés. – VNA