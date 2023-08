Une cérémonie s’est tenue mardi 1er août à Hanoi pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour (1er août 1973-2023) et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

À l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, le président Vo Van Thuong a échangé un message de félicitations avec le président Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

Au cours des trois dernières décennies, les relations de coopération entre le Vietnam et les Émirats arabes unis (EAU) ont fait des progrès remarquables, et les deux pays sont désormais devenus les principaux partenaires économiques l'un de l'autre dans les régions du Moyen-Orient d’Asie du Sud-Est.

Le Vietnam et Singapour ont officiellement établi le 1er août 1973 leurs relations diplomatiques. Au cours de ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont considérablement développées, de manière dynamique, récoltant de nombreux succès et offrant encore de nombreuses perspectives pour un avenir encore plus prometteur.