Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a adressé 26 janvier dans la ville de Pleiku aux cadres, soldats, habitants, ouvriers, travailleurs de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) ses demandes empressées de renseignements et ses meilleurs vœux du Têt du Dragon.

A l'approche du Nouvel An lunaire, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue s’est rendu vendredi à la famille de feu le président de l’AN Nguyen Huu Tho pour l'adresser ses vœux du Têt et brûler des bâtonnets d'encens en mémoire de Nguyen Huu Tho.