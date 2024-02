En 2023, l’e-commerce vietnamien a atteint 20,5 milliards de dollars en taille de marché, soit une augmentation de 25% sur un an. Ce résultat montre que ce secteur s'affirme de plus en plus comme une composante importante de l'économie numérique du Vietnam, crée un moteur le développement économique et mène la transformation numérique des entreprises.