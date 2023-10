Sydney (VNA) – Le membre du Politburo Trân Tuân Anh a eu des rencontres avec plusieurs ministres autraliens, durant lesquelles il a réitéré que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le gouvernement vietnamien attachaient de l’importance au partenariat stratégique Vietnam-Australie.

La délégation du PCV travaille avec l’envoyé spécial du gouvernement australien pour l’Asie du Sud-Est Nicholas Moore. Photo: VNA

A la tête d’une haute délégation du PCV en visite de travail du 16 au 20 octobre en Australie, le dirigeant qui est président de la Commission écomique du Comité central du PCV, a estimé que les deux pays disposaient d’un énorme potentiel de coopération, présentaient de nombreuses similitudes et partageaient des visions et des objectifs communs.

Par conséquent, les ministères, les branches et les localités des deux pays doivent discuter et convenir des orientations et des mesures destinées à renforcer davantage le commerce et les investissements bilatéraux, à promouvoir la coopération dans la formation et le développement des ressources humaines lié à l’innovation, à renforcer la coopération touristique, et à ouvrir davantage de vols directs reliant les deux pays, a-t-il plaidé.

Trân Tuân Anh a également exhorté à déployer la coopération dans des domaines nouveaux et importants tels que la transformation numérique, la transition énergétique, la réponse au changement climatique, le développement durable, la construction de chaînes d’approvisionnement et la mise en œuvre efficace d’accords de libre-échange de nouvelle génération dont les deux pays sont membres.

La délégation a eu des rencontres avec le ministre adjoint des Affaires étrangères Tim Watts, le ministre du Commerce et du Tourisme Don Farrell, le ministre de l’Industrie et des Sciences Ed Husic, la ministre assistante du Changement climatique et de l’Energie Jenny McAllister, le président du Comité permanent du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de l’eau de la Chambre des députés Tony Zappia, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud Chris Minns, l’envoyé spécial du gouvernement australien pour l’Asie du Sud-Est Nicholas Moore, le ministre de l’Innovation, de la Science et de la Technologie, de l’Amélioration de la réglementation et du Commerce équitable de la Nouvelle-Galles du Sud Anoulack Chanthivong.

Le président de la Commission écomique du Comité central du PCV et les ministres australiens ont partagé leur évaluation selon laquelle les deux pays assistent à un développement excellent de leur partenariat stratégique et se font confiance sur le plan politique.

Les activités de coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, de la santé ainsi qu’entre les localités, les ministères et les branches des deux pays gagnent constamment en profondeur, en portée et en efficacité, apportant des avantages aux citoyens et aux entreprises des deux pays.

Les deux parties ont également apprécié les contributions importantes de la communauté vietnamienne en Australie, exprimant leur joie que les deux pays visent à construire un nouveau cadre relationnel et à devenir les principaux partenaires économiques l’un de l’autre.

Les ministres australiens ont souligné que le gouvernement australien attachait une grande importance au rôle du Vietnam dans la politique étrangère et la stratégie économique de l’Australie avec l’Asie du Sud-Est jusqu’en 2040.

Ils ont également apprécié les lignes directrices, les politiques et les objectifs de développement du PCV, exprimant leur souhait de promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Australie afin qu’il continue à se développer de manière plus vigoureuse et plus efficace dans les temps à venir. – VNA