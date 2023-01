Hanoi (VNA) – «2022 fut une année difficile, mais le Vietnam a consenti de gros efforts lui permettant d’obtenir des résultats positifs dans le travail de soin et de protection des enfants», a évalué la représentante adjointe de l’UNICEF au Vietnam, Lesley Miller.

Lesley Miller, représentante adjointe du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam. Photo: CPV Lesley Miller, représentante adjointe du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam. Photo: CPV

«En 2022, le Vietnam a dû faire face à une flambée de l’épidémie de Covid-19 lors des premiers mois de l’année, puis a eu du mal à reprendre ses activités socio-économiques post-épidémiques. Le solide système de vaccination a aidé le pays à résister à l’épidémie. En décembre 2022, la plupart des plus de 12 ans et plus de 90% des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient reçu des doses de vaccin», a-t-elle souligné lors d’une interview accordée au Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam.En 2022, les réglementations et politiques liées au soin et à la protection des enfants au Vietnam ont été renforcées via l’élaboration de nombreux documents juridiques concernant le développement du travail social, la coordination intersectorielle dans la prévention et le contrôle de la violence à l’encontre des enfants.«Au Vietnam, le travail d’amélioration et de développement des programmes de santé mentale dans les écoles a également été déployé de manière efficace, via la mise en œuvre de programmes de formation pour le personnel médical scolaire et les enseignants, l’organisation d’ateliers et de conférences avec les jeunes», a-t-elle ajouté.