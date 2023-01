Davos (VNA) – Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Hông Hà et le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ont plaidé lors de leur entretien, lundi 16 janvier à Davos, pour des liens multiformes renforcés.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (centre) lors de son entretien avec le conseiller fédéral Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a proposé à la Suisse d’investir dans les projets de technologie de pointe, de nouvelle technologie, de haute technologie, de technologie propre, d’environnement, d’innovation et de créativité et ceux à haute valeur ajoutée, générant un effet d’entraînement et connectés aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a exhorté le conseiller fédéral à encourager les entreprises suisses à s’engager dans les domaines correspondant aux avantages de la Suisse et aux besoins du Vietnam tels que la finance et la banque, l’assurance, l’industrie manufacturière, l’industrie pharmaceutique, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et le tourisme.

Au cours des 11 premiers mois de 2022, le commerce entre le Vietnam et la Suisse a atteint 721,3 millions de dollars. La Suisse comptait 197 projets d’IDE en vigueur au Vietnam avec un capital total de 1,89 milliard de dollars, se classant au 21e rang sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le Vietnam a besoin de la coopération en matière de recherche, d’innovation et de créativité pour atteindre l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050, a indiqué Trân Hông Hà, souhaitant que la Suisse collabore avec les pays en développement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Vue de l’entretien, à Davos, le 16 janvier. Photo : VNA

Guy Parmelin a hautement apprécié l’engagement du Vietnam lors de la COP26 à réduire à zéro ses émissions de GES d’ici 2050, et félicité le Vietnam qui a atteint un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec les pays du G7 et les autres partenaires au développement.

Le conseiller fédéral a affirmé soutenir le Vietnam dans la transition vers une économie circulaire et la pratique de la production circulaire, l’économie numérique et la transformation numérique dans le sens du verdissement.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a suggéré que la Suisse continue de se coordonner avec le Vietnam pour faire avancer les négociations en vue de la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Il a également invité la Suisse à soutenir le Vietnam dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, notamment dans l’innovation et la créativité, la transformation numérique et l’enseignement professionnel.

Après leur entretien à l’occasion du Forum économique mondial 2023, à Davos, les deux dirigeants ont présidé une rencontre avec plusieurs grands groupes suisses dans les domaines de l’assurance, de la vente au détail, de la santé, de la pharmacie, de la production et de la fabrication. – VNA