Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh qui a reçu vendredi 6 décembre à Hanoi le secrétaire général adjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Jeffrey Schlagenhauf, a salué la coopération substantielle et efficace avec cette organisation internationale.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (à droite) et le secrétaire général adjoint de l’OCDE, Jeffrey Schlagenhauf, le 6 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien s’est félicité de la sélection du Vietnam par l’OCDE et la Banque asiatique de développement (BAD) comme hôte de la 10e conférence de l’Initiative de lutte contre la corruption dans la région Asie-Pacifique.



Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a remercié l’OCDE d’avoir aidé le Vietnam à réviser une série de politiques de développement, dont des politiques d’investissement en 2017 et 2018 et d’avoir activement contribué au succès de la Semaine des dirigeants de l’APEC 2017.



Il a rappelé les jalons de la coopération bilatérale. Le Vietnam est officiellement devenu membre du Centre de développement de l’OCDE en mars 2008, a coorganisé avec l’OCDE le Forum de l’OCDE sur l’Asie du Sud-Est en juin 2016 à Hanoi.



Le pays participe depuis 2018 au bureau d’assistance du co-président du Programme régional de l’OCDE pour l’Asie du Sud-Est, est co-président du groupe consultatif chargé de l’élaboration du rapport "Perspectives économiques en Asie du Sud-Est" de l’OCDE.



En février 2019, le Vietnam et l’OCDE ont entamé le processus d’élaboration de l’Examen multidimensionnel par pays (MDCR) de l’OCDE, contribuant à l’élaboration de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030 et du Plan de développement socio-économique 2021-2025.

Dans les temps à venir, le gouvernement vietnamien chargera le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Plan et de l’Investissement et les ministères et secteurs concernés de travailler avec l’OCDE pour discuter de l’Agenda 2030 pour le développement durable afin d’assister le Vietnam dans la mise en œuvre du Plan d’action national pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, a-t-il fait savoir.



Dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a demandé à l’OCDE de poursuivre ses discussions avec l’Inspection du gouvernement pour élaborer des contenus d’aide appropriés, axés sur le perfectionnement des institutions et politiques, et le renforcement de la capacité d’application des lois.



Jeffrey Schlagenhauf, en visite au Vietnam pour participer à la 10e conférence de l’Initiative de lutte contre la corruption dans la région Asie-Pacifique, a loué le Vietnam pour ses engagements en matière de politique d’intégrité, de prévention et de lutte contre la corruption.



L’OCDE s’engage à soutenir le Vietnam durant sa mandature de président de l’ASEAN et travaille en collaboration avec d’autres gouvernements membres pour discuter des mesures destinées à resserrer davantage les liens entre l’OCDE et le Vietnam. – VNA