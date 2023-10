Hanoi (VNA) – Le vice-ministre vietnamien de la Défense, Hoàng Xuân Chiên et le secrétaire général du ministère indonésien de la Défense, Donny Ermawan Taufanto, ont coprésidé mardi 31 octobre à Hanoi le troisième dialogue sur la politique de défense Vietnam-Indonésie.

Lors du troisième dialogue sur la politique de défense Vietnam-Indonésie, à Hanoi, le 31 octobre. Photo: VNA Lors du troisième dialogue sur la politique de défense Vietnam-Indonésie, à Hanoi, le 31 octobre. Photo: VNA

Lors du dialogue, Hoàng Xuân Chiên a affirmé que le Vietnam suivait systématiquement la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de multilatéralisation et de diversification des liens, ainsi que la politique de défense des «quatre non»: ne pas participer aux alliances militaires, ne pas associer à un pays pour agir contre un autre, ne pas permettre aux pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser le territoire national pour contrecarrer d’autres pays; ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force dans les relations internationales.Donny Ermawan Taufanto a pour sa part décrit les liens de défense comme l’un des piliers de la coopération bilatérale globale et s’est engagé à renforcer les liens de défense mutuellement bénéfiques qui correspondent au potentiel important des deux pays.Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel la collaboration bilatérale basée sur les contenus convenus lors du deuxième dialogue a produit des résultats importants dans divers domaines, notamment l’échange de délégations à tous les niveaux, le maintien des mécanismes de consultation et de dialogue, la coopération entre les différentes branches militaires, la formation et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux dirigés par l’ASEAN.La partie vietnamienne a salué la signature d’un accord sur les procédures de formation conjointes en décembre 2021 entre les deux marines et d’un protocole d’accord de coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes entre les deux forces de garde-côtes en décembre 2022, jetant les bases d’une amélioration de l’efficacité des activités de coopération en matière de répression en mer.Les deux responsables ont également salué les résultats de la cinquième réunion du groupe de travail conjoint sur la coopération défensive et militaire et de la troisième réunion du groupe de travail conjoint sur la coopération dans l’industrie de défense, tenues le même jour.Concernant les orientations futures de la coopération, ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale en matière de défense, axée sur les résultats et une coopération bilatérale efficace en matière de défense, à contribuer aux efforts des deux pays visant à élever leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral.L’accent doit être mis sur l’échange de délégations à tous les niveaux, les mécanismes de consultation et de dialogue efficaces, une coordination pratique et efficace entre les forces navales, les garde-côtes, les industries de la défense, la formation et la recherche stratégique, ainsi que les domaines correspondants à leurs avantages et à leurs besoins respectifs.Ils ont convenu de s’offrir un soutien mutuel dans les forums et mécanismes multilatéraux, en particulier ceux dirigés par l’ASEAN, et de soutenir les événements organisés par l’autre pays.Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, les deux parties ont hautement apprécié le rôle de l’ASEAN et les mécanismes dirigés par le bloc régional, et ont affirmé leurs efforts conjoints pour contribuer activement au renforcement de la solidarité et de la centralité de l’ASEAN dans l’architecture de sécurité régionale.Les deux parties ont également souligné l’importance d’assurer la liberté, la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale.Elles ont souligné la nécessité d’intensifier les engagements et la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), d’œuvrer à l’achèvement rapide des négociations et à la signature d’un Code de conduite pratique et efficace en Mer Orientale (COC) qui est conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. – VNA