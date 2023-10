Un stand vietnamien au 41e Salon commercial international de l'Inde. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Le consul général du Vietnam à Mumbai, Le Quang Bien, a déclaré saluer l'initiative « SGCCI Global Connect - Mission 84 » de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Sud du Gujarat (SGCCI), à l’occasion du 84e anniversaire de sa fondation.Lors de sa séance de travail le 11 octobre avec la SGCCI, le diplomate vietnamien a estimé que la Mission 84, dont l’un des objectifs principaux est de renforcer les liens commerciaux de l'Inde avec 84 pays, constitue une opportunité pour les hommes d’affaires vietnamiens de promouvoir leur coopération avec leurs homologues indiens et, plus largement, ceux du monde.Selon Le Quang Bien, avec un développement rapide et une perspective de devenir une économie de 5.000 milliards de dollars d'ici 2027, l' Inde est considérée comme un partenaire commercial potentiel et fiable du Vietnam.Le consul général vietnamien a souligné que les opportunités de coopération commerciale et d'investissement entre l'Inde et le Vietnam sont énormes, vu les nombreux entrepreneurs jeunes et dynamiques des deux pays.De son côté, le président de « Vietnam and the International Entrepreneurs Connection Club (VIENC) », Dinh Vinh Cuong, a déclaré apprécier hautement le potentiel de coopération entre les hommes d'affaires vietnamiens et les fabricants industriels à Surat de l'Etat du Gujarat, exprimant le souhait de renforcer la coopération avec la SGCCI pour créer des conditions favorables au rapprochement des entreprises membres des deux parties.Dans ce but, le VIENC et la SGCCI ont signé un protocole d'accord. -VNA