New Delhi (VNA) - Plus de 150 entreprises indiennes opérant dans différents domaines en Inde ont participé à un programme de promotion commerciale organisé le 18 juillet à New Delhi par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce.

L'électronique et les pièces font partie des principales exportations du Vietnam vers l'Inde. Photo: caféF

Le programme vise à créer une opportunité pour les entreprises vietnamiennes et indiennes de se rencontrer et de coopérer dans des domaines tels que la transformation des aliments, les biens de consommation, les cosmétiques, l'artisanat, les meubles de maison et les produits agricoles.A cette occasion, un protocole d'accord entre la Chambres de Commerce, d'Industrie et d’Importations de l’ Inde (IICCI) et l'Association des entreprises d'investissement étranger du Vietnam (VAFIE) a été signé.Grâce à cet événement, l'ambassade du Vietnam en Inde et le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce espèrent offrir davantage d'opportunités commerciales et d'investissement aux entreprises des deux côtés.Selon les données du ministère indien du Commerce et de l'Industrie, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a atteint 14,13 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021-2022 (avril 2021-mars 2022), créant une prémisse solide pour atteindre l'objectif de 15 milliards de dollars fixé par dirigeants des deux pays.- VNA