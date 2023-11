Le Vietnam et les Pays-Bas échangent un accord sur la mise en œuvre de l'accord sur la coopération et le soutien administratif mutuel dans le secteur douanier. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 2 novembre, à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Premier ministre néerlandais Mark Rutte, le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung et l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam Kees van Baar ont échangé un accord sur la mise en œuvre de l'accord entre le Vietnam et les Pays-Bas sur la coopération et le soutien administratif mutuel dans le secteur douanier.

Selon le Département général des douanes vietnamiennes, le 9 avril 2019, un « Accord entre le Vietnam et les Pays-Bas sur le soutien administratif mutuel dans le domaine douanier » a été signé à l’occasion de la visite officielle du ministre Mark Rutte au Vietnam.

Sur cette base, les douanes vietnamiennes et néerlandaises ont négocié un accord de coopération pour faciliter la mise en œuvre de l'accord. Les autorités douanières des deux pays ont achevé les négociations ainsi que les procédures juridiques internes pour signer cet accord de coopération à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et plus particulièrement à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam.

Outre l'accord de coopération signé au niveau de l'État dans le domaine douanier, la douane néerlandaise est l'un des partenaires qui coopère et soutient régulièrement la douane vietnamienne. Ces derniers temps, sur la base des atouts des douanes néerlandaises, les deux parties ont échangé leurs expériences sur la gestion douanière dans les ports maritimes, la gestion des risques, la gestion des agents douaniers à l'aéroport…

Les deux parties se coordonnent également étroitement dans le contrôle et la lutte contre la contrebande.

Dans le temps à venir, les deux parties se coopéreront dans le partage d'informations, le commerce électronique, les douanes vertes, la transformation numérique, le contrôle et la surveillance douanière pour les marchandises nécessitant une protection de la propriété intellectuelle.

Les deux parties se sont déclaré convaincu que les documents de coopération dans le domaine douanier signés entre les deux parties se concrétiseraient, conformément aux forces et aux préoccupations communes des deux parties.

Selon les prévisions, à la fin de novembre, une délégation de hauts dirigeants des douanes néerlandaises effectuera une visite de travail au Vietnam. -VNA