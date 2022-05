Hanoi (VNA) - La visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis et aux Nations unies du 11 au 17 mai sera l’occasion pour les deux pays de discuter des moyens d’atteindre des relations commerciales harmonieuses et durables.

Photo d'illustration: VNA

Le ministre conseiller et chef de l’Office du commerce du Vietnam aux États-Unis, Bui Huy Son, a déclaré que le commerce bilatéral avait dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois en 2021, ce qui était une réalisation très importante au milieu de la pandémie de Covid-19 et des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ce résultat est également en partie attribuable à l’échange efficace d’informations politiques entre les deux parties, en particulier les consultations visant à éviter l’imposition par les États-Unis de droits élevés sur les exportations vietnamiennes.

En particulier, les économies vietnamienne et américaine sont complémentaires. Le Vietnam expédie principalement des composants et appareils électroniques, des vêtements, des chaussures et des produits agricoles et aquatiques aux États-Unis, qui à leur tour vendent des matériaux de production, tels que le coton et le bois, au Vietnam, a-t-il noté.

Le commerce bilatéral a atteint 29,4 milliards de dollars au premier trimestre 2022, dont 25,96 milliards de dollars d’exportations vers les États-Unis et près de 3,4 milliards de dollars d’importations en provenance de ce pays, respectivement en hausse de 16,7% et en baisse de 7,7% sur un an, selon le Département des marchés européen et américain du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration: VNA



Les experts du commerce ont partagé le point de vue selon lequel, outre la complémentarité économique, les tensions dans le commerce mondial depuis 2018 ont provoqué un déplacement des chaînes d’approvisionnement vers le Vietnam, contribuant à stimuler les expéditions du pays vers les États-Unis.

Pendant ce temps, les États-Unis enregistrent également de bons signes de reprise économique et mènent efficacement une campagne de vaccination à grande échelle, contribuant à stimuler le rebond économique et la demande des consommateurs, ce qui a par la suite créé davantage d’opportunités pour les produits vietnamiens d’entrer sur ce marché.

Cependant, malgré une grande demande et un fort pouvoir d’achat, les États-Unis restent l’un des marchés les plus exigeants au monde, ont noté des experts, soulignant que l’un des premiers défis pour les exportateurs est ses exigences strictes en matière de sécurité alimentaire.

Bui Huy Son a recommandé aux entreprises d’étudier en profondeur les normes de sécurité alimentaire des États-Unis pour répondre aux exigences, ajoutant qu’elles doivent également surmonter d’autres défis posés par les consommateurs qui resserrent les cordons de leur bourse en raison de la forte inflation, de la concurrence avec d’autres pays et des recours commerciaux.

Les entreprises devraient saisir les opportunités offertes par la forte reprise économique aux États-Unis, selon le responsable.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, a déclaré que les États-Unis étaient l’un des principaux partenaires du Vietnam dans tous les domaines. En particulier, les deux pays ont récolté d’énormes progrès dans les relations économiques et commerciales, contribuant à développer leur partenariat intégral de manière substantielle.

En outre, la complémentarité des économies est également importante pour la modification des politiques du Vietnam afin d’établir des liens économiques et commerciaux harmonieux et durables avec les États-Unis, maintenant ainsi les intérêts nationaux dans la coopération bilatérale et faisant du pays un partenaire commercial de premier plan du Vietnam, a-t-il encore indiqué. – VNA