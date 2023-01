L'ambassadeur Dang Hoang Giang (gauche) et l'ambassadeur Stan Oduma Smith. Photo : VNA



New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU au nom du gouvernement du Vietnam, et l'ambassadeur Stan Oduma Smith, chef de la Mission permanente des Bahamas auprès de l’ONU, au nom du gouvernement des Bahamas, ont signé le 6 janvier à New York le "Communiqué conjoint établissant les relations diplomatiques Vietnam-Bahamas".



Les deux pays ont convenu d'échanger des représentants diplomatiques au niveau des ambassadeurs, conformément à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Le même jour, le texte dudit Communiqué a été envoyé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour diffusion à cette agence et notification aux États membres.



Après la cérémonie de signature, Dang Hoang Giang et Stan Oduma Smith ont discuté des mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les deux pays. Ils ont notamment convenu de renforcer l'échange de délégations et de partager des informations pour mieux cerner les atouts des deux pays et les potentiels de coopération, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement, les services touristiques et bancaires, les technologies de l'information et l’agriculture. Les deux ambassadeurs ont également affirmé qu'ils continueraient à coopérer étroitement à l'ONU et au sein d'autres forums multilatéraux.



L’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que le Vietnam et les Bahamas partageaient de nombreux points de vue et positions sur les questions régionales et mondiales à l'ONU et au sein d'autres forums multilatéraux. Ce sera d'ailleurs l'un des axes de la coopération entre les deux pays dans l’avenir.



Pour sa part, l'ambassadeur Stan Oduma Smith a exprimé sa joie et son espoir dans les relations avec le Vietnam, déclarant que les Bahamas et le Vietnam avaient de nombreux secteurs favorables à la coopération bilatérale tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, la sécurité alimentaire… -VNA

