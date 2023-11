Le Caire (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Égypte a organisé mardi 31 octobre un atelier hybride pour échanger des expériences en matière d’attraction de financements verts entre les deux pays, dans le cadre des activités marquant le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1963-2023).

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte Nguyên Huy Dung (centre) s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA



S’adressant à l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Égypte Nguyên Huy Dung a déclaré que les gouvernements vietnamien et égyptien étaient déterminés à intensifier la croissance verte, la considérant comme une voie de développement durable dans le contexte de la reprise économique mondiale suite à la pandémie de Covid-19 et aux développements imprévisibles des relations internationales.

Le diplomate a présenté aux participants la stratégie nationale de croissance verte du Vietnam pour 2011-2020 avec une vision jusqu’en 2050, ajoutant que le pays s’est engagé lors de la COP26 à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Le coût de la transition verte et du processus de réduction des émissions de carbone est estimé à environ 17 milliards de dollars par an et nécessite d’importantes ressources externes, a-t-il noté.

L’ambassadeur Nguyên Huy Dung a déclaré que pour respecter leurs engagements en matière de durabilité, il est crucial pour le Vietnam et l’Égypte de tirer parti de la diplomatie climatique pour attirer des ressources financières vertes.

De son côté, l’ambassadeur Rao’f Saad, conseiller du ministre égyptien de l’Environnement, a souligné le rôle crucial de la diplomatie climatique dans la mobilisation de fonds pour des projets verts.

Il a estimé que le Vietnam et l’Egypte avaient une occasion en or d’entamer une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales en renforçant la diplomatie climatique, en renforçant la coopération dans la recherche et le transfert de technologies pour des intérêts mutuels.

Présentant les aspects théoriques et pratiques de la diplomatie climatique, les intervenants ont souligné l’importance de la coopération dans le développement de technologies nationales afin de réduire la dépendance aux technologies des pays développés et de promouvoir la croissance verte et l’autosuffisance technologique.

Ils ont également discuté de la coopération dans les domaines bancaire, financier et de création d’entreprises pour s’assurer que les économies vietnamienne et égyptienne mènent avec succès des politiques de croissance verte. – VNA