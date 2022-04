Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang a reçu jeudi 21 avril à Hanoi le sous-secrétaire pour les Relations avec les États du Vatican, Mgr Mirosław Stanisław Wachowski qui est en visite de travail au Vietnam.

Le vice-ministre de l’Intérieur Vu Chiên Thang (à droite) et le sous-secrétaire pour les Relations avec les États du Vatican, Mgr Mirosław Stanisław Wachowski, à Hanoi, le 21 avril. Photo : VNA



La législation vietnamienne sur la religion est conforme aux conventions internationales que le Vietnam a signées, créant toujours des conditions favorables pour que les organisations religieuses opèrent conformément à la Constitution et aux lois, a-t-il affirmé.Le responsable a déclaré que le Vietnam respecte et garantit toujours le droit à la croyance et à la liberté religieuse des citoyens, et a informé son hôte des politiques et des lois du Parti et de l’État vietnamiens sur la croyance et la religion. Il a noté qu’au Vietnam, chacun a le droit de pratiquer librement sa croyance et ses activités religieuses, soit chez lui, soit dans les lieux de culte.Les valeurs éthiques, culturelles et humaines des religions sont diffusées dans la vie sociale, tandis que les ressources des religions sont promues pour l’œuvre d’édification et de développement nationaux, a-t-il ajouté.De nombreux dignitaires religieux ont été des modèles à la fois de dévotion à la religion et de contribution aux mouvements d’émulation patriotique, ainsi qu’à la construction d’un environnement culturel sain dans les quartiers résidentiels et à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 au cours des deux dernières années.Le gouvernement reconnaît et apprécie l’engagement et les efforts des organisations religieuses dans la prévention et le contrôle du Covid-19, a-t-il indiqué, espérant que le Saint-Siège continuera à diriger l’Église catholique au Vietnam à contribuer à renforcer davantage les relations entre le Vietnam et le Vatican.