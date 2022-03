Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu mardi 29 mars à Hanoi la secrétaire d’État pour l’Asie et le Moyen-Orient au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Amanda Milling.

Le ministre Bui Thanh Son serre la main de la secrétaire d’État britannique Amanda Milling à Hanoi, le 29 mars. Photo : VNA

Amanda Milling est en visite de travail au Vietnam à l’occasion du 8e Dialogue stratégique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères entre le Vietnam et le Royaume-Uni.



Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est réjoui des progrès réalisés dans le partenariat stratégique des deux pays, comme en témoignent le voyage réussi du Premier ministre Pham Minh Chinh au Royaume-Uni et sa participation à la COP26 du 31 octobre au 3 novembre 2021.



Alors que les deux pays sont sur le point de commémorer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2023, le Vietnam souhaite intensifier davantage le partenariat stratégique avec le Royaume-Uni, a-t-il déclaré.



Bui Thanh Son a appelé à intensifier les visites mutuelles de haut niveau ; à renforcer les principaux mécanismes de coopération, y compris le dialogue stratégique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères, le comité mixte de coopération économique et commerciale et le dialogue sur la politique de défense.



Il a égalent invité à intensifier les activités de promotion du commerce et des investissements pour tirer parti de l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), et à étendre les liens dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie, et des soins de santé.



La secrétaire d’État britannique a affirmé que son pays considère le Vietnam comme un partenaire important dans la région alors qu’il cherche à renforcer la coopération avec la région Indo-Pacifique, ajoutant que le Royaume-Uni espère renforcer les liens dans les domaines dont les deux parties ont besoin et dans lesquels elles excellent.



Appréciant hautement l’engagement ferme du Vietnam à la COP26 d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, elle a déclaré que le Royaume-Uni aiderait le Vietnam à concrétiser ses engagements en matière d’émissions, de réponse aux changements climatiques et de transition énergétique durable.



Les deux responsables ont convenu de maintenir une coordination étroite de leurs pays dans les forums multilatéraux, en particulier l’ONU et les mécanismes de coopération régionale.



Amanda Milling a hautement apprécié le rôle et les contributions du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021. Elle a également apprécié le soutien du pays au Royaume-Uni pour qu’il devienne un partenaire de dialogue à part entière de l’ASEAN.



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son et la secrétaire d’État britannique ont également évoqué des questions internationales et régionales d’intérêt commun. – VNA