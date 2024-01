Hanoi (VNA) - Le commandant du commandement des gardes-frontières, le général de division Lê Duc Thai, et la cheffe des opérations internationales du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, Victoria Pullen, ont signé jeudi 18 janvier à Hanoi un accord de coopération bilatérale dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains.

Le commandant du commandement des gardes-frontières, le général de division Lê Duc Thai, et la cheffe des opérations internationales du ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, Victoria Pullen, signent l’accord de coopération, à Hanoi, le 18 janvier. Photo : VNA

Aux termes de l’accord, les deux parties vont augmentert l’échange d’informations ; coopérer pour détecter, prévenir, enquêter et traiter les délits liés à la drogue ; se coordonneront pour vérifier, sauver et soutenir les victimes dans des projets et des cas spécialisés ; échanger des expériences en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains ; apporter un soutien à la formation et au renforcement des capacités en matière de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains, en particulier améliorer la maîtrise de l’anglais pour les gardes-frontières.



S’exprimant lors de la cérémonie de signature, le général de division Lê Duc Thai a souligné que l’événement marquait une nouvelle étape de développement pratique et efficace dans la coopération internationale entre les forces de l’ordre du Vietnam et du Royaume-Uni dans la mise en œuvre de l’accord bilatéral entre les gouvernements des deux pays sur la prévention et le contrôle de la traite des êtres humains.



Depuis 2021, les deux agences ont mis en œuvre de nombreuses activités de coopération en la matière.



En 2023, les gardes-frontières vietnamiens ont mené des activités de communication qui ont touché 700.000 personnes, détecté, prévenu et traité 1.604 cas, avec 66.621 personnes impliquées dans des entrées et sorties illégales du pays, dont beaucoup courent un risque élevé de devenir victimes de réseaux de traite d’êtres humains.



La force a également arrêté et traité 103 cas impliquant 92 personnes ; et secouru, réceptionné, aidé et transféré 235 victimes et victimes présumées.



Les gardes-frontières ont coordonné avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et la Blue Dragon Children’s Foundation pour organiser cinq cours de formation approfondie sur la prévention et le contrôle de la traite des êtres humains pour 180 gardes-frontières et trois séminaires interdisciplinaires pour améliorer les capacités. – VNA