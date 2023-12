Hanoi (VNA) – Le président de l’Union des associations d’amitié du Vietnam (VUFO), Phan Anh Son, a reçu samed 16 décembre à Hanoi une délégation du Conseil népalais pour la paix et la solidarité (NPSC), dirigée par son président Rabindra Adhikari, également membre du Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste uni) (PCN-MLU).

Le président de l’Union des associations d’amitié du Vietnam (VUFO), Phan Anh Son, recevant la délégation du Conseil népalais pour la paix et la solidarité (NPSC). Photo : dangcongsan.vn

Lors de l’événement, le responsable a salué les résultats de la séance de travail entre l’Association d’amitié Vietnam-Népal et la délégation du NPSC, et a informé les invités de la situation au Vietnam et des activités d’échanges entre les peuples menées par la VUFO et ses membres.La VUFO créera des conditions favorables pour que les associations d’amitié Vietnam-Népal et Népal-Vietnam puissent mener à bien leur coopération, contribuant ainsi au renforcement de l’amitié entre les deux pays, a-t-il déclaré.Phan Anh Son a également souligné que le Vietnam, le PCN-MLU et le NPSC partageaient des visions similaires sur le développement, l’idéologie, le communisme et le socialisme.Il a souhaité promouvoir les échanges entre les peuples entre les deux pays, les qualifiant d’une base solide pour les relations bilatérales, ajoutant que la VUFO et l’Association d’amitié Vietnam-Népal devraient renforcer la connectivité avec les partenaires népalais, en particulier le NPSC, pour établir une coopération pratique.Rabindra Adhikar Rabindra Adhikar, pour sa part, a souligné que le peuple népalais admire le président Hô Chi Minh et la lutte pour l’indépendance nationale, la construction et le développement nationaux du Vietnam.Il a déclaré souhaiter renforcer les relations Vietnam-Népal par l’ouverture de vols directs et la coopération dans les domaines du tourisme, des investissements et du commerce.Lors de l’événement, les deux parties ont discuté de la coordination pour organiser les célébrations des anniversaires importants des deux pays et ont convenu de poursuivre l’échange d’informations ainsi que les discussions sur les mesures et les activités de coopération pour promouvoir les échanges entre les peuples. – VNA