Jakarta (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et son homologue lao Saysomphone Phomvihane ont convenu lors de leur rencontre, lundi 7 août, à Jakarta, en Indonésie, de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale et de renforcer la connection des deux économies.

Photo : VNA

Disant leur joie de se retrouver à l’occasion de la 44e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-44), ils se sont réjouis des relations approfondies de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, et de la coopération étroite à tous les niveaux et par tous les canaux, notamment les canaux du Parti, et dans tous les domaines, contribuant pour une part importante au maintien de la stabilité politique, de la sécurité et de la défense et au développement socio-économique de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre des accords de coopération en matière de commerce et d’investissement, de déployer activement d’importants projets de coopération stratégique.

Les deux parties se sont accordées pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans la transformation des produits agricoles et d’étudier conjointement la mise en œuvre des projets spécifiques.



Les deux dirigeants ont convenu que les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos devront continuer à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération réguliers, former des ressources humaines, améliorer l’échange d’informations, continuer à renforcer le partage d’informations et d’expériences, coopérer dans l’élaboration des lois, la surveillance et la décision des questions nationales importantes.

Les deux parties ont convenu de se coordonner étroitement pour organiser le premier Sommet des Assemblées nationales du Cambodge, du Laos et du Vietnam (CLV) au Laos en décembre 2023 ainsi que l’AIPA 2024 présidée par le Laos.

A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a invité l’Assemblée nationale du Laos à envoyer une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se tiendra en septembre à Hanoi. – VNA