Hanoi (VNA) - Un accord de coopération scientifique a été signé vendredi 30 juin à Hanoi entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l’Académie vietnamienne des sciences sociales, l’Académie nationale lao de politique et d’administration publique et l’Académie lao des sciences sociales et économiques.

Cérémonie de signature de l’accord de coopération scientifique, à Hanoi, le 30 juin. Photo: VNA

S’adressant à la cérémonie de signature, Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et président du Conseil théorique central, a déclaré que la signature de l’accord est basée sur le principe d’égalité, les avantages réciproques et les relations spéciales entre les deux pays, et provient des bénéfices que les deux pays tirent du développement des sciences sociales.C’est une condition préalable importante pour que les signataires aident à promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et lao, a-t-il noté.Dans le cadre de l’accord, qui a pris effet dès la signature et durera jusqu’en 2027, les académies intensifieront les études conjointes, partageront leurs expériences sur les questions théoriques et pratiques du développement et de l’intégration de leurs pays.Elles s’entraideront dans la formation de la main-d’œuvre, échangeront des universitaires et se coordonneront pour organiser des séminaires et des conférences scientifiques, et élargiront la coopération et l’aide mutuelles pour participer à des réseaux de recherche régionaux et internationaux.Les académies échangeront également des informations et des résultats de recherche sur des questions d’intérêt commun, traduiront et publieront des ouvrages de sciences sociales du Vietnam en langue lao et des études de sciences sociales et économiques du Laos en langue vietnamienne, et organiseront des échanges entre les membres de leurs organisations de la jeunesse.Plus tôt le 30 juin, le directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh a organisé une réception pour les responsables des académies lao. – VNA