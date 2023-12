Hanoï (VNA) - Le 9 décembre, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien , a présidé une conférence de promotion de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans le commerce de charbon.Lors de la conférence, des dirigeants d'entreprises des deux pays ont informé de la situation d'approvisionnement en électricité et des importations de charbon en 2023. Ils ont abordé les difficultés rencontrées et proposé des recommandations au ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) concernant l'importation d'électricité et de charbon du Laos.Le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que son ministère et le ministère lao de l'Énergie et des Mines avaient signé un protocole d'accord de coopération dans ce secteur. L'importation d'électricité et de charbon du Laos contribue non seulement au développement économique des deux pays, mais répond également au double objectif de sécurité et de défense nationales et de fourniture d'énergie à l'économie, a-t-il fait savoir.Il a proposé à l'Autorité de régulation de l'électricité et au groupe Électricité du Vietnam (EVN) d'élaborer un plan trimestriel d'approvisionnement en électricité. De plus, EVN doit soumettre au gouvernement un rapport concernant l'élaboration d'un mécanisme de tarification pour l'électricité importée du Laos et l'achever au premier trimestre 2024. Parallèlement, il faudra élaborer un mécanisme spécial pour lever les difficultés des centrales électriques au gaz en 2024.Afin d’augmenter la capacité d'importation d’électricité du Laos, EVN doit également étudier en urgence en décembre 2023 la mise en place d’une nouvelle ligne de transmission du Laos au Vietnam pour appeler à des investissements.Nguyen Hong Dien a suggéré au ministère lao de l'Énergie et des Mines, aux représentants de l'ambassade du Laos au Vietnam et des fournisseurs lao de charbon de proposer au gouvernement lao de diminuer les taxes à l'exportation de charbon et autres frais connexes afin de réduire les coûts d'exportation vers le Vietnam. -VNA