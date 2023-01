Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé le 12 janvier à Vientiane une conférence de coopération en matière d'investissement entre le Vietnam et le Laos.A ce jour, le Vietnam a investi un montant total de 5,34 milliards de dollars au Laos, ce qui en fait l'un des trois plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. Le Laos est toujours la première destination parmi les 79 pays et territoires accueillant des investissement s vietnamiens.En 2021, le Vietnam a investi 118,3 millions de dollars au Laos, en hausse de 33,3% sur un an. Le montant s’est élevé à 180 millions de dollars en 2022, en hausse de 52,5%. De son côté, le Laos compte actuellement 10 projets d'investissement d'une valeur de plus de 71 millions de dollars au Vietnam Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a déclaré que le gouvernement lao accueillait favorablement les opinions et était prêt à rechercher des solutions pour aider les investisseurs vietnamiens à surmonter les difficultés et à opérer de manière rentable sur son sol.Selon lui, le gouvernement lao charge les organes compétents de réviser les politiques et procédures pour créer un climat d'investissement plus favorable et équitable, aider les entreprises à mener à bien leurs projets.Les ministères, secteurs et agences du Laos continueront de fournir des conditions propices aux grands investisseurs vietnamiens dans des domaines tels que l'agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, les services, le tourisme et la logistique, a-t-il ajouté.Dans son allocution, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a salué les efforts déployés par les milieux d'affaires des deux pays pour surmonter les difficultés et les défis afin de contribuer au développement socio-économique de chaque pays.Il a estimé que les deux gouvernements devraient perfectionner les réglementations et mettre en œuvre systématiquement les politiques pour faciliter les investissements. Ils devraient également s'entraider pour édifier des économies indépendantes et autonomes qui s'intègrent activement, largement, substantiellement et efficacement dans le monde.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a en outre demandé aux entreprises vietnamiennes opérant au Laos d’œuvrer pour contribuer à la solidarité et à l'amitié des deux pays.-VNA