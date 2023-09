Le président Vo Van Thuong (droite) reçoit le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, en visite officielle au Vietnam (6 septembre 2023). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et le Japon fêtent cette année le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (21 septembre 1973). Au cours de ces 50 dernières années, leurs relations n'ont cessé de se développer dans de nombreux domaines. Les deux pays sont devenus des partenaires très importants l'un pour l'autre, partageant de nombreux intérêts stratégiques communs.



En cinq décennies, le cadre des relations entre les deux pays n'a cessé d'être amélioré, passant du "Partenariat fiable et stable à long terme" (en 2002) à "Vers un partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie" (en 2006), puis au "Partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie" (en 2009) et au "Partenariat stratégique approfondi et étendu pour la paix et la prospérité de l'Asie" (en 2014).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue japonais Kishida Fumio en novembre 2021.



Les deux pays maintiennent régulièrement les contacts et échanges à tous les niveaux, contribuant au renforcement de la confiance entre les dirigeants des deux pays, à la définition de grandes orientations pour le développement efficace des relations bilatérales dans tous les domaines.



En parallèle, les deux parties coopèrent étroitement et efficacement au sein des forums régionaux et internationaux, tels que les Nations Unies, les réunions de l'ASEAN, de l'APEC, de l'ASEM.., contribuant de plus en plus activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région Asie-Pacifique, et conformément à la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales du Vietnam.



Le Japon est actuellement l'un des partenaires économiques les plus importants du Vietnam et le premier pays du G7 (à reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam en octobre 2011.



Le Japon est le plus grand donateur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam, son deuxième partenaire de coopération dans le domaine du travail, son troisième investisseur et touristique et son quatrième partenaire commercial.

Le pont Bai Chay, à Quang Ninh, est un pont à haubans construit grâce à des aides publiques au développement du Japon. Photo: VNA



Le commerce bilatéral est passé de 40 milliards de dollars en 2020 à 47,6 milliards de dollars en 2022. Au cours des 8 premiers mois de 2023, la valeur d'import-export entre les deux pays s'est chiffrée à plus de 29,16 milliards de dollars.



En outre, les deux pays coopèrent efficacement dans d'autres domaines tels que l'agriculture, la culture, l'éducation et la formation, la santé, le tourisme, la coopération décentralisée, le travail, etc.



Selon l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu, les relations Vietnam-Japon sont à l'apogée de leur histoire, et sont dignes du partenariat stratégique approfondi basé sur la sincérité, l'affection et la confiance, pour la paix, la coopération et le développement dans la région, dans le monde et pour le bénéfice des deux peuples.



En 2023, comme les deux pays célèbrent le cinquantenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, il est important de se coordonner pour promouvoir la coopération dans tous les domaines, amenant les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, plus substantielle et plus efficace, a-t-il affirmé.

Festival de la culture japonaise "Yosakoi Summer Festival 2023" dans la rue piétonne du Pont de Long Bien (district de Hoai Duc, à Hanoï). Photo: VNA





De plus, le diplomate a insisté sur la nécessité de renforcer les liens économiques entre les deux pays, de continuer à œuvrer pour que le Japon fournisse des APD de nouvelle génération au Vietnam afin de favoriser le développement des infrastructures stratégiques, des infrastructures de transport, ainsi que la transformation numérique, la réponse au changement climatique et la santé.



Pham Quang Hieu a également souligné l'importance de la coopération dans les domaines potentiels comme la transformation numérique, la transition verte…



Cette année 2023, avec la série d'activités marquant ce cinquantenaire, le Vietnam et le Japon passeront ensemble en revue leurs relations et poseront des bases leur permettant de se développer davantage à l'avenir.-VNA