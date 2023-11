Copenhague, 22 novembre (VNA) - La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et la Première ministre danoise Mette Frederiksen ont eu le 21 novembre un entretien à Copenhague, au cours duquel ils ont convenu de la nécessité de mettre en œuvre prochainement la Déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique vert.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan (gauche) et la Première ministre danoise Mette Frederiksen. Photo : VNA



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, qui effectue une visite officielle au Danemark à l'invitation de la Première ministre Mette Frederiksen, a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance et souhaite renforcer l'amitié, la coopération et le partenariat intégral avec ce pays européen.



Elle a exprimé sa conviction que ce voyage contribuerait à renforcer le partenariat intégral et à mettre en œuvre le partenariat stratégique vert récemment établi pour le bien des peuples des deux pays.



Saluant la délégation vietnamienne, la Première ministre Mette Frederiksen a déclaré que le gouvernement danois chérissait l'amitié, la coopération et le partenariat intégral avec le Vietnam, un partenaire important du Danemark dans la région Asie-Pacifique, notamment en termes de commerce et d'investissement, et qu'il espérait renforcer davantage les relations bilatérales en matière d'économie, d'environnement, de climat, d’énergie et de développement vert.



La dirigeante hôte a déclaré qu'elle pensait que le partenariat stratégique vert récemment établi donnerait un nouvel élan au partenariat intégral bilatéral, en particulier dans les domaines du développement durable et de la transition verte.



Afin de renforcer les relations bilatérales dans les années à venir, les deux parties ont convenu de continuer à accroître les échanges de délégations de haut niveau, de se coordonner et de se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a remercié le gouvernement danois d'avoir plaidé pour l'organisation par le Vietnam du sommet du Partenariat pour la croissance verte et des objectifs mondiaux 2030 (P4G) en 2025.



En ce qui concerne le commerce et l'investissement, les deux dirigeants ont convenu que les gouvernements, les ministères et les secteurs de leurs pays doivent encourager les entreprises vietnamiennes et danoises à mettre en œuvre des projets d'investissement dans les domaines correspondant aux atouts du Danemark et aux orientations de développement du Vietnam dans les années à venir, tels que les énergies renouvelables, l’économie marine, la transformation des aliments et la croissance verte.



La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a appelé le gouvernement danois à élever la voix pour inciter les parlements des autres pays de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), et à soutenir la suppression par la Commission européenne (CE) de son avertissement de « carton jaune » contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) contre les exportations de produits de la mer du Vietnam, et aider ce pays d'Asie du Sud-Est à développer l'aquaculture vers la durabilité.



La Première ministre Mette Frederiksen a affirmé qu’elle avait toujours prêté attention à cette question et qu’elle soutenait les discussions de la CE et du Vietnam sur la suppression du « carton jaune ».



Lors des entretiens, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'élargir les relations économiques axées sur la croissance verte et de renforcer la coopération en matière de transition verte et de réponse au changement climatique, contribuant ainsi aux efforts des deux gouvernements pour réaliser les engagements en faveur de zéro émission nette, pris lors du 26 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et objectifs de développement durable.



La Première ministre danoise a déclaré que le Danemark était prêt à travailler avec le Vietnam dans les nouveaux domaines de la transition verte et de la transition énergétique juste, en particulier les énergies renouvelables pour lesquelles le pays européen possède une riche expérience et une capacité financière.



Appréciant l'aide importante du Danemark au Vietnam pour atteindre les objectifs de développement socio-économique et les objectifs de développement durable, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a souligné que les deux parties devraient maintenir leur coopération pour mettre en œuvre efficacement des projets dans les domaines de l'énergie, du développement durable et de la formation professionnelle, notamment le Programme de partenariat de l’énergie Vietnam-Danemark pour 2020 - 2025.

La Première ministre Frederiksen a hautement apprécié l'intégration de la communauté vietnamienne dans l'économie et la société locales ainsi que ses contributions substantielles aux relations bilatérales. Elle a accepté la proposition de son invité de continuer à offrir des conditions favorables aux Vietnamiens au Danemark pour qu'ils puissent servir de pont d'amitié entre les deux pays.

Sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a hautement apprécié le rôle et la voix du Danemark sur la scène internationale.

La Première ministre Frederiksen a déclaré qu'elle était particulièrement impressionnée par les engagements forts et le rôle du Vietnam dans les forums multilatéraux, et que le Danemark espérait s'associer au Vietnam pour réaliser les objectifs de développement durable.

L'hôte et l'invité ont réaffirmé l'importance de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde ainsi que de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale. Ils ont exprimé leur soutien au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

La vice-présidente Vo ThiAnhXuan a déclaré qu'elle espérait que la Première ministre Frederiksen effectuerait bientôt une visite au Vietnam à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh. La Première ministre danoise a accepté l’invitation avec plaisir.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre le président du Parlement danois, Soren Gade. Photo : VNA

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le président du Parlement danois, Soren Gade.



Elle a souligné que le Vietnam attache une grande importance au renforcement du partenariat intégral avec le Danemark. Elle a apprécié le soutien du Parlement danois au développement des relations Vietnam-Danemark, notamment l'approbation de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam en 2021.

Elle a profité de l'occasion pour appeler le Parlement à soutenir la suppression rapide du carton jaune INN de la Commission européenne sur les produits de la mer vietnamiens.

Soren Gade, pour sa part, a souligné que la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan créerait un nouvel élan pour le partenariat intégral entre les deux pays, et a exprimé son impression sur les réalisations économiques du Vietnam et sur son intégration internationale dynamique.

Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire majeur du Danemark dans la région Asie-Pacifique et s'est dit prêt à aider le Vietnam à discuter avec les autorités compétentes de l'UE de la levée du carton jaune.

Il a également reconnu les contributions positives de la communauté vietnamienne du Danemark au pays hôte, affirmant qu'elle constituait un pont qui contribuait à consolider et à renforcer l'amitié entre les deux nations.

Lors de la réunion, les dirigeants ont convenu que les deux parties devraient maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux pour promouvoir la confiance politique, mettre en œuvre efficacement leurs cadres de coopération, ainsi que capitaliser sur leur potentiel et leurs forces afin de développer les relations de coopération de manière approfondie et approfondie, notamment dans les domaines de l’économie, le commerce, l’investissement, et de nouveaux domaines comme la transition verte et les énergies renouvelables.



Ils ont partagé leur point de vue sur l'importance de la mise en œuvre rapide de la Déclaration commune établissant le partenariat stratégique vert Vietnam-Danemark, récemment approuvée par les deux Premiers ministres, ainsi que d'une coopération efficace pour mener à bien le partenariat de transition énergétique juste entre le Vietnam et les pays partenaires internationaux, notamment dans le développement des institutions et des infrastructures, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.



Affirmant que la coopération interparlementaire est importante pour approfondir le partenariat intégral entre les deux pays, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace des accords signés, de renforcer la coordination entre les deux parlements et d'améliorer les échanges de délégations pour partager des informations et des expériences en matière de législation, de supervision et de prise de décision sur les questions importantes des pays.



Abordant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, Soren Gade a convenu avec Vo Thi Anh Xuan que tous les différends doivent être traités conformément au droit international.



Les deux dirigeants ont convenu que les deux parties devraient intensifier leur coopération et se soutenir mutuellement lors des forums internationaux, notamment à l'ONU, ainsi que dans la préparation et l'organisation du Partenariat pour la croissance verte et du sommet des Objectifs mondiaux 2030 (P4G) au Vietnam en 2025. .



Vo Thi Anh Xuan a profité de l'occasion pour transmettre au président du Parlement danois l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, à visiter le Vietnam.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a eu une réunion avec les dirigeants de Copenhagen Infrastructure Partners. Photo : VNA



Le même jour, Vo Thi Anh Xuan a eu une réunion avec les dirigeants de Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), au cours de laquelle elle a affirmé que le Vietnam déroule toujours le tapis rouge aux entreprises étrangères, y compris CIP, pour investir dans les domaines prioritaires du pays tels que les énergies renouvelables.



Parallèlement, les dirigeants du CIP ont exprimé leur conviction que les projets d'énergie éolienne offshore du CIP contribueraient à promouvoir le processus de transition énergétique du Vietnam et espèrent que le Vietnam mettra bientôt au point son cadre politique, créant ainsi des conditions favorables aux entreprises étrangères pour investir dans le secteur énergétique du pays.



Créé en 2012, CIP a mobilisé quelque 25 milliards d'euros, géré 11 fonds et investi dans une série de projets d'infrastructures d'énergie verte. Au Vietnam, CIP développe le parc éolien offshore de La Gan, dans la province centrale de Binh Thuan. - VNA